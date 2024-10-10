Врач рассказал о способах заражения смертельно опасным вирусом Марбург

Эксперт призвал россиян соблюдать санитарные нормы

10 октября 2024, 12:40, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com

Заразиться смертельно опасным африканским вирусом Марбург можно через немытые овощи и фрукты. Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Эксперт призвал россиян соблюдать санитарные нормы и перед употреблением мыть все фрукты и овощи с помощью мыла и воды. Сам пищевой путь является не единственным возможным способом заражения.

"Вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с зараженным или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции", – уточнил инфекционист.

При этом заразиться воздушно-капельным путем крайне сложно. Инфицирование может произойти лишь в случае, если с заболевшим будет контактировать человек с ослабленным иммунитетом.