Врач рассказал о способах заражения смертельно опасным вирусом Марбург
Эксперт призвал россиян соблюдать санитарные нормы
10 октября 2024, 12:40, ИА Амител
Заразиться смертельно опасным африканским вирусом Марбург можно через немытые овощи и фрукты. Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
Эксперт призвал россиян соблюдать санитарные нормы и перед употреблением мыть все фрукты и овощи с помощью мыла и воды. Сам пищевой путь является не единственным возможным способом заражения.
"Вирус Марбург имеет несколько путей передачи, среди которых близкий контакт с зараженным или с инфицированным животным, считающимся переносчиком инфекции", – уточнил инфекционист.
При этом заразиться воздушно-капельным путем крайне сложно. Инфицирование может произойти лишь в случае, если с заболевшим будет контактировать человек с ослабленным иммунитетом.
15:54:00 10-10-2024
Овощи и фрукты с мылом мыть? Оо