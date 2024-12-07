Чем заняться и куда сходить в Барнауле сегодня и в ближайшие дни?
С этим вопросом поможет телеграм-бот amic.ru
07 декабря 2024, 13:59, ИА Амител
Фото: Kyle Bushnell / unsplash.com
Amic.ru запустил телеграм-бот, который расскажет о предстоящих культурных мероприятиях в Барнауле в ближайшие дни.
Вы выбираете дату, нужную категорию (например, театр или концерты), а бот выдает вам лучшие события с адресом, временем их начала и ценой.
Подключайтесь к боту и планируйте выходные с amic.ru: t.me/afisha_amic_bot
15:39:12 07-12-2024
ну что народ, чем займётесь ?
А один выходной день уже прошёл.... :-))