В Барнауле выступит певица Слава. На ее классных песнях выросло целое поколение

Артистка исполнит самые любимые и известные хиты, ставшие народными

06 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

В Барнауле 4 марта 2025 года в ДК "Мотор" с программой "Ты услышишь меня" выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) – автор и исполнительница песен, лауреат нескольких музыкальных премий.

"На сцене она уже более 20 лет. На ее треках выросло целое поколение. Известность к певице пришла после песни "Люблю или ненавижу". За ней последовали "Попутчица", "Классный", "Одиночество", "Крик души" и другие, ставшие шлягерами треки. Сейчас артистка с легкостью собирает самые крупные концертные площадки страны и постоянно гастролирует по России", – рассказали организаторы концерта.

Слава – многократная обладательница премий: "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года", Ru.TV, "Муз-ТВ" и других. В 2022 году, в 20-летие творческой карьеры, певица побывала во многих городах России с программой "Без тебя меня нет".