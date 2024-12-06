В Барнауле выступит певица Слава. На ее классных песнях выросло целое поколение
Артистка исполнит самые любимые и известные хиты, ставшие народными
06 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
В Барнауле 4 марта 2025 года в ДК "Мотор" с программой "Ты услышишь меня" выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) – автор и исполнительница песен, лауреат нескольких музыкальных премий.
"На сцене она уже более 20 лет. На ее треках выросло целое поколение. Известность к певице пришла после песни "Люблю или ненавижу". За ней последовали "Попутчица", "Классный", "Одиночество", "Крик души" и другие, ставшие шлягерами треки. Сейчас артистка с легкостью собирает самые крупные концертные площадки страны и постоянно гастролирует по России", – рассказали организаторы концерта.
Слава – многократная обладательница премий: "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года", Ru.TV, "Муз-ТВ" и других. В 2022 году, в 20-летие творческой карьеры, певица побывала во многих городах России с программой "Без тебя меня нет".
15:29:39 06-12-2024
Мы выросли на внеклассных песнях Вилли Токарева
15:38:25 06-12-2024
к счастью я не знаю этих классных песен
16:16:55 06-12-2024
Она больше известна, как скандалистка! А песни-однодневки!
16:17:35 06-12-2024
Классных песнях... ну ну.
А фотошопа то сколько, сейчас такое не актуально
17:23:57 06-12-2024
Надеюсь выступать будет трезвой.
17:47:19 06-12-2024
Дико хохочу!!!
18:49:46 06-12-2024
Хорошо исполнила "Фрайера" Круга, а остальное - на любителя
20:10:20 06-12-2024
Погуглить надо.
22:41:02 06-12-2024
Ужасно вульгарная тётка, неприятно.
17:29:42 07-12-2024
Гость (22:41:02 06-12-2024) Ужасно вульгарная тётка, неприятно.... Вагнера слушайте.
08:31:30 07-12-2024
Вот они традиционные ценности. Кабацкая певичка-хабалка.
14:02:16 07-12-2024
Гость (08:31:30 07-12-2024) Вот они традиционные ценности. Кабацкая певичка-хабалка. ...
Сейчас стороники таких ценносте тебе напинают! Их знаешь сколько?