НОВОСТИКультура

В Барнауле выступит певица Слава. На ее классных песнях выросло целое поколение

Артистка исполнит самые любимые и известные хиты, ставшие народными

06 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

В Барнауле 4 марта 2025 года в ДК "Мотор" с программой "Ты услышишь меня" выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) – автор и исполнительница песен, лауреат нескольких музыкальных премий.

"На сцене она уже более 20 лет. На ее треках выросло целое поколение. Известность к певице пришла после песни "Люблю или ненавижу". За ней последовали "Попутчица", "Классный", "Одиночество", "Крик души" и другие, ставшие шлягерами треки. Сейчас артистка с легкостью собирает самые крупные концертные площадки страны и постоянно гастролирует по России", – рассказали организаторы концерта.

Слава – многократная обладательница премий: "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года", Ru.TV, "Муз-ТВ" и других. В 2022 году, в 20-летие творческой карьеры, певица побывала во многих городах России с программой "Без тебя меня нет".

Певец Стас Пьеха / Фото: ligaart.ru

В Барнауле выступит Стас Пьеха с ярким и незабываемым концертом

Зрители услышат не только любимые хиты, но и новые песни
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Комментарии 12

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Гость

15:29:39 06-12-2024

Мы выросли на внеклассных песнях Вилли Токарева

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Гость

15:38:25 06-12-2024

к счастью я не знаю этих классных песен

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Ирина

16:16:55 06-12-2024

Она больше известна, как скандалистка! А песни-однодневки!

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Гость

16:17:35 06-12-2024

Классных песнях... ну ну.
А фотошопа то сколько, сейчас такое не актуально

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Эдуард

17:23:57 06-12-2024

Надеюсь выступать будет трезвой.

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Юс

17:47:19 06-12-2024

Дико хохочу!!!

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Гость

18:49:46 06-12-2024

Хорошо исполнила "Фрайера" Круга, а остальное - на любителя

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Musik

20:10:20 06-12-2024

Погуглить надо.

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Гость

22:41:02 06-12-2024

Ужасно вульгарная тётка, неприятно.

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Musik

17:29:42 07-12-2024

Гость (22:41:02 06-12-2024) Ужасно вульгарная тётка, неприятно.... Вагнера слушайте.

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Гость

08:31:30 07-12-2024

Вот они традиционные ценности. Кабацкая певичка-хабалка.

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Гость

14:02:16 07-12-2024

Гость (08:31:30 07-12-2024) Вот они традиционные ценности. Кабацкая певичка-хабалка. ...
Сейчас стороники таких ценносте тебе напинают! Их знаешь сколько?

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