"Апельсин на всех один". Нифонтов о работе министром, успехах и проблемах спорта

Интервью с призером Олимпийских игр в Лондоне, который уже год "рулит" алтайским спортом

02 декабря 2024, 09:00, Вячеслав Кондаков

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов / Фото: amic.ru

Известный алтайский дзюдоист, призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Иван Нифонтов в ноябре 2023 года приступил к работе министра спорта Алтайского края. Спустя год в интервью журналисту amic.ru Вячеславу Кондакову Иван Нифонтов рассказал, как он оценивает свою работу. Также глава алтайского Минспорта объяснил, какие новые объекты планируют построить в ближайшие годы в регионе и что нужно сделать, чтобы сохранить уже существующие.

"Главное качество в человеке – ответственность. Чтобы он не работал спустя рукава"

– Прошел год, как вы возглавили Министерство спорта Алтайского края. Какие позитивные изменения, по вашему мнению, произошли в отрасли за это время, а над чем еще работать и работать?

– Я самокритичный человек. Всегда думаю, что можно было сделать что-то еще лучше. Такое же у меня отношение и к работе в Министерстве спорта. Самому себе оценку ставить не буду, это неправильно. Это должны сделать губернатор Виктор Томенко, спортивная общественность края, а также коллектив ведомства, который я возглавляю. Когда я был профессиональным спортсменом, то ставил перед собой всегда самые амбициозные задачи. Такая же позиция у меня в статусе министра спорта региона. Мои принципы не изменились.

– Вам не кажется, что первый год не показателен? В прошлом году, когда вы приступили к работе, уже был сформирован бюджет Алтайского края. Сейчас же вы могли влиять на увеличение финансирования спорта в регионе.

– Бюджетных денег всегда не хватает. Спасибо губернатору Виктору Томенко и депутатам АКЗС за то, что услышали нас. В результате в правительстве внесли корректировки в бюджет и нам добавили дополнительно более 700 миллионов рублей, из которых мы можем направить на строительство новых объектов и капитальный ремонт свыше 100 миллионов рублей. В итоге, думаю, бюджет спортивной отрасли на 2025 год составит в районе 2,8 млрд рублей, что является рекордным показателем вложений в спортивную сферу для современной истории края.

– Завершилось ли формирование управленческой команды Министерства спорта? Тем более что оба ваши заместителя не имели опыта работы в спорте и некоторые представители отрасли считали, что это не правильно. Вы довольны коллективом?

– Главное качество в человеке – ответственность. Чтобы он не работал спустя рукава. Я требую от каждого сотрудника выполнения самых амбициозных задач. Такого не может быть, чтобы кто-то из коллектива представил документ, не проверив в нем информацию. Я от каждого сотрудника требую максимальной вовлеченности в процесс. Некоторые члены коллектива задерживаются на работе даже дольше, чем я. Сотрудники министерства за год прошли большой путь, но формирование управленческой команды еще не завершено. Губернатор Виктор Томенко пошел нам навстречу и дал дополнительную ставку заместителя министра. Кто им станет, а также чем конкретно будет заниматься в ведомстве – говорить пока не буду. Конечно же, нам хочется, чтобы штат министерства был больше. Для многих спорт – это игра, тренировки, эмоции и здоровье, а для Минспорта – серьезная работа по формированию политики в сфере физической культуры и спорта на территории региона, развитие физической культуры, массового спорта, спорта высших достижений, укрепление системы спортивного резерва, подготовка документов правового характера, проектов нормативных актов, обеспечивающих соблюдение законности и защиту правовых интересов нашего ведомства.

"Нам не хватает еще нескольких новых физкультурно-оздоровительных комплексов"

– Есть ли планы по строительству новых спортивных объектов в Алтайском крае?

– В рамках федеральной программы региону выделят деньги для строительства модульного 25-метрового бассейна в Бийске. Все аукционы, связанные с приобретением спортивного объекта, планируются в 2024 году. По предварительным подсчетам, общая сумма затрат на строительство бассейна составит около 360 миллионов рублей. Этот объект станет еще одним "подарком" для жителей Бийска. В прошлом году там открыли современный ледовый дворец, который пользуется большой популярностью у местных жителей. Концессионер зарекомендовал себя с положительной стороны. Ледовый дворец принимает не только спортивные мероприятия, но и культурные, сюда приходят семьями, что не может не радовать.

Конечно же, нам не хватает еще нескольких новых физкультурно-оздоровительных комплексов на территории Алтайского края с универсальными залами для игровых видов спорта, художественной гимнастики и других дисциплин. Мы понимаем, что они нам нужны, но для начала необходимо завершить строительство объектов, по которым работы уже начаты.

Иван Нифонтов за работой / Фото: из личного архива министра спорта

– Среди них второй ФОК в Барнауле на улице Сиреневой, 42. Когда его наконец-то уже достроят? Уже решено, кто там будет заниматься?

– Вы знаете о том, что сейчас продолжается судебный процесс по делу подрядчика, который занимался строительством. Возвести ФОК должны были еще в 2022 году, потом сроки регулярно переносили. Министерство спорта предпринимает все возможное, чтобы достроить ФОК как можно раньше. Однако есть моменты, на которые мы не можем повлиять. В частности, Министерство спорта Алтайского края подало иск к компании, выступавшей инвестором скандально известного физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42. Мы требуем взыскать с фирмы около 40 миллионов рублей, которые она получила в качестве аванса и не представила отчетные документы на эту сумму. Эта процедура опять же требует времени.

Сам ФОК готов уже на 98%. Надеюсь, что в 2025 году мы все же откроем объект. Необходимо для начала восстановить некоторые документы. Управлять спортивным объектом будет край, этот вопрос уже обсуждался с Виктором Томенко. Что касается наполнения спорткомплекса, то решать будем уже после завершения строительства. Апельсин, к сожалению, один, а разделить его хочется на всех. Потребность в спортивных объектах в Барнауле колоссальная, их на всех не хватает. В любом случае в будущем ФОКе уже уложен паркет, поэтому приоритет будет отдан игровым видам спорта.

– Какая судьба у ледового дворца "Алтай" на Сибирском? В ходе дней Совета Федерации обсуждалось, что достраивать объект планируют за средства федерального бюджета. С универсальными площадками для игровых видов спорта, для художественной гимнастики.

– Задачи построить хороший современный объект никто не отменял. Ее поставило руководство региона. По последним решениям, объект на Сибирском, 52, будет предназначен не только для хоккеистов. Там мы планируем сделать универсальный игровой зал, зал для единоборств. Общая площадь предполагаемого спорткомплекса составит около 18 тысяч квадратных метров. Наша задача на следующий год – обновить проектно-сметную документацию. Это очень длительный и трудоемкий процесс. По предварительным подсчетам, в среднем один квадратный метр нового ледового дворца стоит около 130-140 тысяч рублей. Получается, что на реализацию всего проекта нам необходимо около двух миллиардов рублей. В любом случае точную сумму мы узнаем после разработки проектно-сметной документации.

– Каким вы видите будущее СК "Обь"? Есть ли механизм, чтобы отремонтировать бассейн, который буквально разваливается, в самом центре Барнаула?

– 49% акций спорткомплекса принадлежит компании "Магистраль". В первую очередь, новое руководство "Оби" должно договориться с этой компанией о том, как будет развиваться комплекс. Согласен, что уровень сервиса необходимо повышать. В этом направлении мы двигаемся, второй владелец тоже в этом заинтересован. У нас должны быть общие цели. У двух сторон есть понимание, что "Обь" – социальный объект, уникальный не только для Алтайского края, но и для Сибири. В 50-метровом бассейне проходят соревнования самого высокого уровня.

"Предприниматели готовы помогать спорту, просто делают это не публично"

– На ваш взгляд, нужно ли "оптимизировать" финансирование некоторых непопулярных и не успешных видов спорта в Алтайском крае, которыми занимается совсем небольшое количество детей? Чтобы сэкономленные средства направить на поддержку, наоборот, тех видов спорта, где алтайские воспитанники показывают отличные результаты.

– Всеми видами спорта в нашем крае занимается большое количество детей. Федерации, которые успешнее всех работают, формируют имидж Алтайского края. Те же федерации, которые только в начале своего развития, нам необходимо тоже поддерживать. Конечно, базовые виды спорта получают большее финансирование. Однако мы стараемся соблюдать баланс. В любом случае мы готовы помогать, в первую очередь, тем федерациям, которые не сидят сложа руки, переживают за свой вид спорта. Мне кажется, что это логично.

Иван Нифонтов на заседании АКЗС / Фото: правительство Алтайского края

– Недавно вы обсуждали вопрос утечки кадров. Когда алтайские спортсмены выступают за более богатые регионы. Как найти выход из этой ситуации? Может быть, отпускать спортсменов, которые хотят для себя более выгодных условий.

– Одна история, когда спортсмен выступает за другой регион, если на Алтае для него не создано условий для тренировок. Это я могу понять. Другое дело, когда человек уезжает просто за дополнительным заработком. Благодаря поддержке Виктора Томенко мы подняли премиальные для алтайских спортсменов, которые выдаются за высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Это дополнительный стимул для спортсменов не уезжать в другие регионы. Министерство спорта края прикладывает все усилия, чтобы удержать наши талантливые кадры у себя. Век спортсмена очень короткий. Конечно, если человеку в другом регионе страны предлагают зарплату в несколько раз выше, то финальное решение за ним. Мы же стараемся создавать такие условия, чтобы спортсмен понимал, что находится дома и ни в чем не нуждается.

– Не секрет, что бюджетных денег не хватает. Удается ли привлекать в спорт частные инвестиции? Или своего Сергея Галицкого, который в Краснодаре построил лучшую футбольную школу в России, у нас нет?

– Предприниматели готовы помогать спорту, просто делают это не публично. Кто-то помогает 10 тысячами рублей, а кто-то вкладывает миллионы. Бизнесмены – прагматичные люди, а в спорте невозможно приумножить деньги, которые ты на него тратишь. В России на спортивных мероприятиях пока только учатся зарабатывать. Меценатов, помогающих федерациям и нашим профессиональным клубам, в Алтайском крае достаточное количество. Конечно, хотелось бы, чтобы их было еще больше.

"Мы с вами прекрасно знаем, что они из России"

– Как может отразиться на алтайских профессиональных спортсменах отстранение России от многих международных соревнований? Должно ли государство помогать таким атлетам? И как вы относитесь к спортсменам, которые хотят получить нейтральный статус и продолжать выступать на международных соревнованиях?

– Жаль, что наши спортсмены не смогли съездить на Олимпиаду в Париж из-за политического решения МОК. Руководство Министерства спорта России пытается создать собственные международные соревнования, чтобы у спортсменов не опускались руки. Однако эти турниры несравнимы с Олимпиадой или чемпионатами мира. Альтернативу этим соревнованиям придумать сложно. Мы стараемся поддерживать наших спортсменов, которые могли выступить в Париже: увеличили единовременное денежное вознаграждение за призовые места на чемпионатах страны, Играх БРИКС, Спартакиаде сильнейших.

Мне сложно дать оценку каждому спортсмену, который готов выступать без флага и гимна. Прекрасно понимаю их менталитет. Сам выступал на соревнованиях самого высокого уровня. К таким соревнованиям, как Олимпийские игры, человек идет всю свою жизнь. Когда перед спортсменом искусственно ставят какие-то преграды, вроде политического решения МОК, то он не будет опускать руки, а продолжит идти любым способом к поставленной цели. Сегодня некоторые российские спортсмены принимают кардинальные решения, получают нейтральный статус. Главное, что мы с вами прекрасно знаем, что они из России. Это и дополнительная мотивация для подрастающего поколения, когда человек, который ходил заниматься в такой же зал, как и ты, потом выступает и завоевывает медаль на чемпионате мира или Европы. Но я считаю, что сейчас особенно важно поддерживать решения своего государства и занимать патриотическую позицию.

– Недавно вы встречались с руководством ФК "Динамо Барнаул". Если другие профессиональные клубы в Алтайском крае показывают хорошие результаты, то футболисты отстают. Есть ли механизм для реконструкции футбольной арены "Динамо"?

– Считаю, что Алтайский край – футбольный регион. У нас богатейшие футбольные традиции. Огромное количество алтайских футболистов выступают в ведущих российских лигах. Форма собственности стадиона "Динамо" очень сложная, поэтому мы из краевого бюджета не можем выделить на него деньги, он принадлежит не правительству Алтайского края. Мы не можем просто взять и отремонтировать его. Этой работой должно заниматься общество "Динамо". С их стороны уже прозвучали планы в следующем году заменить натуральный газон искусственным. Сносить стадион точно никто не собирается, но наводить там порядок необходимо. Однако от клуба "Динамо-Барнаул" Министерство спорта региона требует бороться за призовые места уже в этом сезоне, чтобы болельщики приходили на стадион и было приятно переживать за местных воспитанников. Можно оправдать любые результаты, но нельзя простить игрокам, если они не бьются ради зрителей. У наших профессиональных клубов никогда не будет огромных бюджетов, об этом не стоит мечтать. Это объективность.

– Планируется ли строить новый футбольный манеж в Барнауле?

– Да, мы от этих планов не отказались. В краевой адресной инвестиционной программе на 2025 год заложены деньги на составление проектно-сметной документации. После того как у нас будет проект на руках, мы можем приступать к строительству.

"Без федеральной поддержки построить универсальный зал нам будет очень трудно"

– Недавно в Алтайском крае создали Совет по развитию волейбола. Одна из его задач – строительство универсального спортивного центра в Барнауле. Есть ли шанс, что он появится?

– Уже давно необходимо возвести большой универсальный игровой зал, где можно было бы проводить не только волейбольные игры, но и баскетбольные матчи. С большими трибунами, чтобы можно было в такой спортивной арене проводить соревнования самого высокого статуса. Все-таки спорткомплекс "Победа" ограничен по количеству зрителей. Я понимаю, что без федеральной поддержки построить универсальный зал нам будет очень трудно. Барнаулу не хватает объектов, в том числе для развития массовых видов спорта. Да, есть Трасса здоровья, где собираются десятки тысяч любителей лыж. Однако лето на Алтае очень короткое, поэтому мы должны создать для людей такие условия, чтобы они занимались своим любимым видом спорта круглый год. Никто не отменял указ президента о том, что к 2030 году число систематически занимающихся физкультурой и спортом должно вырасти до 70%. С каждым годом все больше жителей Алтайского края регулярно занимаются физкультурой, но инфраструктура, увы, не поспевает.

– В этом году бюджет хоккейной команды "Динамо-Алтай" составил в районе 140 миллионов рублей. Это самая "дорогая" команда в регионе. Согласно регламенту ВХЛ, для участия в лиге со следующего сезона бюджет должен быть не менее 200 миллионов рублей. Край потянет этот проект?

– Мы работаем в этом направлении. На игры динамовцев приходят тысячи барнаульцев и жителей Алтайского края, трибуны "Титов-Арены" всегда заполнены. Нужно сохранить команду и эту праздничную атмосферу на трибунах. Уже осуществлен переход организационной формы клуба от КАУ к АНО – более прогрессивной форме управления, а перед его руководством поставлена задача активного привлечения внебюджетных средств. Думаю, что проблем с финансированием "Динамо-Алтая" не возникнет. Тем более что это еще и политическая история. Команда должна жить и радовать болельщиков.