Зампред Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев в 2011 году назвал Чурова волшебником.

Экс-глава ЦИК отчитался о работе ведомства и подарил Медведеву вымпел со значками. Кроме того, он рассказал об итогах выборов в Госдуму и сказал, что его прогноз был точнее, чем у ведущих социологических компаний. Об этом писали "Ведомости".

Тогда по результатам обработки 99,99% бюллетеней мандаты в ГД шестого созыва получили "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

"Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют", – ответил Дмитрий Медведев.

Но Чуров скромно заявил, что он пока не волшебник, а только учится.

А в 2013 году бывший глава ЦИК признался, что не чувствует себя волшебником.

Он заявил, что считает себя "памятником – бронзовым носорогом". А также пожаловался, что его все обижают, и попросил журналистов писать о нём "как можно меньше".

Ещё один случай. В том же году Чуров объяснил показатель 146% в графиках о проголосовавших на выборах в Госдуму в 2011 году "системным сбоем".

Напомним, после завершения голосования на выборах в Госдуму в декабре 2011 года на графиках, показанных по телевидению, появились данные, по которым в Ростовской области проголосовали 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области – 129%, а в Свердловской – 115%.