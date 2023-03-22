Чем запомнился экс-глава ЦИК Чуров и за что Медведев назвал его волшебником?
Ушёл из жизни один из ярких политиков, экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
22 марта 2023, 17:26, Анастасия Бичакова
Экс-глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Владимир Чуров скончался на 71-м году жизни 22 марта. Он перенёс операцию после обширного инфаркта. А несколько дней назад отметил 70-летний юбилей.
Чуров прославился не только политической деятельностью, но и яркими высказываниями. Обещал сбрить бороду при нечестных выборах и утверждал, что в Нигерии его посвятили в младшие вожди. Бывший президент России Дмитрий Медведев и вовсе назвал экс-главу ЦИК волшебником. Биография, цитаты и забавные случаи с политиком – в материале amic.ru.
Зачем Чуров обещал сбрить бороду?
После своего избрания председателем Центризбиркома в 2007 году Чуров обещал, что в случае нечестных выборов сбреет бороду.
В январе 2012-го депутат Госдумы (ГД) Анатолий Локоть подарил ему ножницы.
"Я сказал, что размах нарушений такой, что надо выполнять свои обещания и побриться", – поделился Локоть.
В июле того же года экс-глава ЦИК прилетел в Селигер на красном воздушном шаре.
Одна из участниц форума попросила волосок из бороды Чурова. Но он отказался "поделиться" с девушкой.
"Не дам. Каждому по волоску – бороды не останется", – сказал политик.
По его словам, он перестал стричь бороду после 60 лет. Говорил, что хочет сфотографироваться с патриархом, чтобы сравнить – чья борода лучше.
За что Медведев назвал Чурова волшебником?
Зампред Совбеза, экс-президент России Дмитрий Медведев в 2011 году назвал Чурова волшебником.
Экс-глава ЦИК отчитался о работе ведомства и подарил Медведеву вымпел со значками. Кроме того, он рассказал об итогах выборов в Госдуму и сказал, что его прогноз был точнее, чем у ведущих социологических компаний. Об этом писали "Ведомости".
Тогда по результатам обработки 99,99% бюллетеней мандаты в ГД шестого созыва получили "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
"Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют", – ответил Дмитрий Медведев.
Но Чуров скромно заявил, что он пока не волшебник, а только учится.
А в 2013 году бывший глава ЦИК признался, что не чувствует себя волшебником.
Он заявил, что считает себя "памятником – бронзовым носорогом". А также пожаловался, что его все обижают, и попросил журналистов писать о нём "как можно меньше".
Ещё один случай. В том же году Чуров объяснил показатель 146% в графиках о проголосовавших на выборах в Госдуму в 2011 году "системным сбоем".
Напомним, после завершения голосования на выборах в Госдуму в декабре 2011 года на графиках, показанных по телевидению, появились данные, по которым в Ростовской области проголосовали 146% пришедших на выборы избирателей, в Воронежской области – 129%, а в Свердловской – 115%.
Правда, что Чуров был "младшим вождём"?
А что Чуров говорил о Крыме?
В марте 2014 года Крым присоединили к России. Это не обошло политика стороной.
Владимир Чуров заявил, что не был в республике с 1971 года. Но и ехать туда "в ближайшее время" он не собирался. Не планировал отдыхать.
"Я не собираюсь в отпуск. Отпуск – это преступление, независимо от того, на какой территории он проходит", – объяснил экс-глава ЦИК.
Биография и карьера Владимира Чурова
Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Он окончил факультет журналистики и физический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас СПбГУ), а также Народный университет технико-экономических знаний.
С 1997 по 1991 год работал в ОКБ аэрокосмической аппаратуры "Интеграл" Ленгосуниверситета. С 1991 по 2003 год – в Комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.
В 1990-м его избрали народным депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. А депутатские полномочия прекратились в 1993-м в связи с окончанием деятельности Совета.
В 2003-м Чуров был избран депутатом Госдумы.
Занимал должность зампреда Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками, был членом делегации ГД по связям с Северным Советом, а также членом политической миссии МПА СНГ.
Кроме того, участвовал в миссиях наблюдателей СНГ, ПА ОБСЕ*, Госдумы на выборах в Палестине, Сербии, Приднестровье, Украине, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.
"Совместно с МПА СНГ, исполкомом СНГ и ЦИК России участвовал в разработке демократических норм и правил наблюдения за выборами и общих подходов к оценке избирательного процесса", – добавляет РИА Новости.
Чурова назначили членом Центральной избирательной комиссии 9 марта 2007 года, а 27 марта избрали председателем ЦИК.
28 марта 2011-го его переизбрали председателем ЦИК на пять лет, а в июне 2016-го он стал послом по особым поручениям МИД России.
*Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
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