Основателя Фонда эффективной политики не стало на 72-м году жизни

27 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: скриншот с YouTube-канала "Осторожно: Собчак"

Российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года. Соответствующее сообщение в Telegram-канале общественного деятеля опубликовали его близкие. Помимо политтехнологий, Павловского знают как журналиста и ведущего известной передачи на телевидении.

О том, чем запомнился Глеб Павловский и от чего он скончался, – в материале amic.ru.

1 Кто такой Глеб Павловский? Глеб Павловский – известный российский политолог, журналист и публицист. Родился 5 марта 1951 года в Одессе. По образованию историк: окончил Одесский государственный университет. В Москву переехал в 1974 году и почти сразу вошёл в общество советских диссидентов. В советские годы Павловский даже успел побывать в ссылке. После перестройки начал работать журналистом и возглавлял различные издания. В 1995-м Глеб Павловский основал Фонд эффективной политики, вместе с которым участвовал в президентских кампаниях в России и на Украине.

2 Чем запомнился политолог Глеб Павловский? Фонд Павловского оказал огромное влияние на российскую внутреннюю политику 2000-х годов. ФЭП активно участвовал в президентских кампаниях Владимира Путина в 2000-м и 2004-м годах. Также Павловский и его сотрудники консультировали Виктора Януковича на выборах президента Украины в том же 2004-м году. Именно при Павловском в российский политический обиход вошло понятие "суверенная демократия". С администрацией президента России Павловский закончил сотрудничать в 2011 году.

3 За что Глеба Павловского отправляли в ссылку? За антисоветскую деятельность. Ещё в 70-е у него были проблемы с законом: Павловского задержал КГБ за распространение книги "Архипелаг ГУЛАГ". С тех пор его считали "политически нелояльным". В 1978-м, уже проживая в Москве, Павловский вошёл в редакционную группу самиздата "Поиски", а также публиковался в эмигрантской прессе. Именно из-за дела "Поисков" будущий политолог и оказался в ссылке. Он сотрудничал со следствием и признал вину в антисоветской деятельности. В итоге Павловского на три года сослали в Коми: там он прожил с 1982 по 1985 год, после чего вернулся в Москву.

4 Какой след Глеб Павловский оставил в журналистике? В 1987 году Глеб Павловский стал соучредителем информационной службы "Факт", которая через два года превратилась в "Постфактум". Был его директором до 1993 года. В 1991-1992 годах Павловский был зампредседателя правления издательского дома "Коммерсантъ". Кроме того, Павловский сотрудничал с "Независимой газетой", "Московским комсомольцем" и множеством российских изданий. Кстати, ФЭП был инициатором создания "Газеты.ru", а также поучаствовал в появлении "СМИ.ru", "Вести.ру" и "Ленты.ру". Но все эти проекты Павловский покинул почти в самом начале: к 2002 году. Широкой публике Глеб Павловский стал известен благодаря передаче "Реальная политика" на телеканале НТВ. Политолог был её ведущим с 2005 по 2008 год.

5 Каких наград удостоен Глеб Павловский? В 2008 году Глеба Павловского наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, политолог – лауреат литературной премии имени Александра Пятигорского. Эту награду ему вручили в 2020-м.