Чем запомнился политолог Глеб Павловский и от чего он скончался?
Основателя Фонда эффективной политики не стало на 72-м году жизни
27 февраля 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: скриншот с YouTube-канала "Осторожно: Собчак"
Российский политолог Глеб Павловский скончался в возрасте 71 года. Соответствующее сообщение в Telegram-канале общественного деятеля опубликовали его близкие. Помимо политтехнологий, Павловского знают как журналиста и ведущего известной передачи на телевидении.
О том, чем запомнился Глеб Павловский и от чего он скончался, – в материале amic.ru.
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Кто такой Глеб Павловский?
Глеб Павловский – известный российский политолог, журналист и публицист.
Родился 5 марта 1951 года в Одессе. По образованию историк: окончил Одесский государственный университет. В Москву переехал в 1974 году и почти сразу вошёл в общество советских диссидентов. В советские годы Павловский даже успел побывать в ссылке.
После перестройки начал работать журналистом и возглавлял различные издания. В 1995-м Глеб Павловский основал Фонд эффективной политики, вместе с которым участвовал в президентских кампаниях в России и на Украине.
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Чем запомнился политолог Глеб Павловский?
Фонд Павловского оказал огромное влияние на российскую внутреннюю политику 2000-х годов. ФЭП активно участвовал в президентских кампаниях Владимира Путина в 2000-м и 2004-м годах. Также Павловский и его сотрудники консультировали Виктора Януковича на выборах президента Украины в том же 2004-м году.
Именно при Павловском в российский политический обиход вошло понятие "суверенная демократия".
С администрацией президента России Павловский закончил сотрудничать в 2011 году.
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За что Глеба Павловского отправляли в ссылку?
За антисоветскую деятельность. Ещё в 70-е у него были проблемы с законом: Павловского задержал КГБ за распространение книги "Архипелаг ГУЛАГ". С тех пор его считали "политически нелояльным".
В 1978-м, уже проживая в Москве, Павловский вошёл в редакционную группу самиздата "Поиски", а также публиковался в эмигрантской прессе. Именно из-за дела "Поисков" будущий политолог и оказался в ссылке. Он сотрудничал со следствием и признал вину в антисоветской деятельности.
В итоге Павловского на три года сослали в Коми: там он прожил с 1982 по 1985 год, после чего вернулся в Москву.
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Какой след Глеб Павловский оставил в журналистике?
В 1987 году Глеб Павловский стал соучредителем информационной службы "Факт", которая через два года превратилась в "Постфактум". Был его директором до 1993 года. В 1991-1992 годах Павловский был зампредседателя правления издательского дома "Коммерсантъ".
Кроме того, Павловский сотрудничал с "Независимой газетой", "Московским комсомольцем" и множеством российских изданий.
Кстати, ФЭП был инициатором создания "Газеты.ru", а также поучаствовал в появлении "СМИ.ru", "Вести.ру" и "Ленты.ру". Но все эти проекты Павловский покинул почти в самом начале: к 2002 году.
Широкой публике Глеб Павловский стал известен благодаря передаче "Реальная политика" на телеканале НТВ. Политолог был её ведущим с 2005 по 2008 год.
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Каких наград удостоен Глеб Павловский?
В 2008 году Глеба Павловского наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, политолог – лауреат литературной премии имени Александра Пятигорского. Эту награду ему вручили в 2020-м.
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От чего умер Глеб Павловский?
Подробностей близкие не сообщили. Известно лишь, что Павловский скончался "после тяжёлой и продолжительной болезни" в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой.
"Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал. О времени и месте прощания мы сообщим", – информируют в Telegram-канале политолога.
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