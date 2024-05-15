Чем запомнился журналист Максим Кононенко и от чего он умер?
Максим Кононенко скончался 14 мая 2024 года
15 мая 2024, 11:30, ИА Амител
Российский журналист и блогер Максим Кононенко умер 14 мая 2024 года. Об этом сообщил ряд СМИ. Amic.ru рассказывает, чем он запомнился и от чего умер.
Кто такой Максим Кононенко?
Максим Кононенко – российский журналист и программист, блогер, публицист и колумнист. Он родился в 1971 году, в 1988-м переехал в Москву. Там он поступил в МИРЭА и с первого курса начал заводить себе компьютерные аккаунты, которые называются Parker. Он выбрал это название из-за шариковой ручки Parker, которую ему подарила девушка.
В Москве Кононенко сначала работал программистом и начал вести на "Сумасшедшем доме" рубрику "Русский ПОП", которая была посвящена русской поп-музыке.
Кононенко был известен и благодаря своему блогу в "Живом Журнале" под псевдонимом "Мистер Паркер". Читателям ЖЖ Кононенко запомнился скандальными высказываниями – в частности, он призывал отстреливать бродячих собак и разбомбить Великобританию.
Кононенко работал в издании "Газета", в интернет-подразделении Первого канала, колумнистом сетевой газеты "Взгляд.ру", "Известий", РИА Новостей, "RT на русском", сайтов Lenta.ru и "Газета.ru". Кроме того, Кононенко был главным редактором интернет-газеты "Дни.ру" и шеф-редактором "Буржуазного журнала".
Он был одним из соведущих программы "Реальная политика" на канале НТВ, там же вел программу "Коллекция глупостей", записывал реплики для ютуб-канала "России 24". Кононенко был и ведущим ежедневной рубрики "Реплика" на радио "Вести FM".
В последнее время он писал для RT и вел свой телеграм-канал с 16,3 тысячи подписчиков. Последний пост в канале вышел 11 мая, Кононенко написал о встрече Владимира Путина с Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым.
Чем еще запомнился Кононенко?
Максим Кононенко занимался и политической деятельностью. В 2005 году баллотировался на выборах в Мосгордуму от партии "Свободная Россия", в 2007-2008 годах был членом Высшего совета партии "Гражданская сила", от нее выдвигался на выборах в гордуму 2007 года.
Также Кононенко написал несколько книг и в 2005 году создал благотворительную организацию "Общество китайского летчика", которая занималась сбором денег на лечение больных детей.
От чего умер Кононенко?
Телеграм-канал Mash написал, что предварительная причина смерти журналиста – сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода.
Кононенко стало плохо вечером 13 мая дома в деревне Верховье. Он пожаловался на острые боли в животе и стал желтого цвета. Сын журналиста вызвал скорую помощь, медики довезли мужчину до больницы, но так и не смогли его спасти.
Сколько лет было Кононенко?
Ему было всего 53 года.
У Кононенко осталась семья?
Да. У него остались жена и трое детей – два сына и дочь.
11:40:49 15-05-2024
Это не тот генерал, что по ТВ каждый день про военных что-то рассказывает?
12:01:44 15-05-2024
Гость (11:40:49 15-05-2024) Это не тот генерал, что по ТВ каждый день про военных что-то... Тот! Только не генерал,а генералиссимус.
(политика-это не про вас )
12:56:55 15-05-2024
отравили вероятнее всего
теракт это с большой вероятностью
15:20:21 15-05-2024
Приехал с лопнувшим апендицитом в 1 городскую больницу в 13, а начали оперировать в 20.
16:58:28 15-05-2024
Гость (15:20:21 15-05-2024) Приехал с лопнувшим апендицитом в 1 городскую больницу в 13,... Приехал также как и вы в 13, прошел через приемный покой, сделали УЗИ, отправили в палату, в палате даже не успел заправить постель закатили каталку и повезли в оперблок.