Чем запомнился журналист Максим Кононенко и от чего он умер?

Максим Кононенко скончался 14 мая 2024 года

15 мая 2024, 11:30, ИА Амител

Максим Кононенко/ Скриншот из передачи "Школа Злословия" на НТВ

Российский журналист и блогер Максим Кононенко умер 14 мая 2024 года. Об этом сообщил ряд СМИ. Amic.ru рассказывает, чем он запомнился и от чего умер.

Кто такой Максим Кононенко?

Максим Кононенко – российский журналист и программист, блогер, публицист и колумнист. Он родился в 1971 году, в 1988-м переехал в Москву. Там он поступил в МИРЭА и с первого курса начал заводить себе компьютерные аккаунты, которые называются Parker. Он выбрал это название из-за шариковой ручки Parker, которую ему подарила девушка.

В Москве Кононенко сначала работал программистом и начал вести на "Сумасшедшем доме" рубрику "Русский ПОП", которая была посвящена русской поп-музыке.

Кононенко был известен и благодаря своему блогу в "Живом Журнале" под псевдонимом "Мистер Паркер". Читателям ЖЖ Кононенко запомнился скандальными высказываниями – в частности, он призывал отстреливать бродячих собак и разбомбить Великобританию.

Кононенко работал в издании "Газета", в интернет-подразделении Первого канала, колумнистом сетевой газеты "Взгляд.ру", "Известий", РИА Новостей, "RT на русском", сайтов Lenta.ru и "Газета.ru". Кроме того, Кононенко был главным редактором интернет-газеты "Дни.ру" и шеф-редактором "Буржуазного журнала".

Он был одним из соведущих программы "Реальная политика" на канале НТВ, там же вел программу "Коллекция глупостей", записывал реплики для ютуб-канала "России 24". Кононенко был и ведущим ежедневной рубрики "Реплика" на радио "Вести FM".

В последнее время он писал для RT и вел свой телеграм-канал с 16,3 тысячи подписчиков. Последний пост в канале вышел 11 мая, Кононенко написал о встрече Владимира Путина с Денисом Мантуровым и Сергеем Чемезовым.

Чем еще запомнился Кононенко?

Максим Кононенко занимался и политической деятельностью. В 2005 году баллотировался на выборах в Мосгордуму от партии "Свободная Россия", в 2007-2008 годах был членом Высшего совета партии "Гражданская сила", от нее выдвигался на выборах в гордуму 2007 года.

Также Кононенко написал несколько книг и в 2005 году создал благотворительную организацию "Общество китайского летчика", которая занималась сбором денег на лечение больных детей.

От чего умер Кононенко?

Телеграм-канал Mash написал, что предварительная причина смерти журналиста – сильное кровотечение из-за расширения вен пищевода.

Кононенко стало плохо вечером 13 мая дома в деревне Верховье. Он пожаловался на острые боли в животе и стал желтого цвета. Сын журналиста вызвал скорую помощь, медики довезли мужчину до больницы, но так и не смогли его спасти.

Сколько лет было Кононенко?

Ему было всего 53 года.

У Кононенко осталась семья?

Да. У него остались жена и трое детей – два сына и дочь.