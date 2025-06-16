Он столкнулся с двумя встречными грузовиками в Башкортостане

16 июня 2025, 15:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал министра спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова / t.me/rkhabibov

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП в Башкортостане. Об этом сообщает РИА Новости.

О гибели спортсмена ранее сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе.

По данным региональной Госавтоинспекции, в ночь на 16 июня на 69-м километре автодороги Р-240 автомобиль "Лада Гранта" столкнулся со встречными грузовиками "Газель" и Sitrak.

"В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи", – сказано в публикации.

Николаю Красникову было 40 лет. Восемь раз подряд он становился чемпионом мира (2005–2012) в индивидуальных соревнованиях и 12 раз (2004–2013, 2015, 2016 гг.) – в командных в составе сборной России. Завоевал 20 золотых медалей, благодаря чему стал самым титулованным гонщиком мира во всех видах трековых гонок.