Преподаватель Барнаульского юридического института погиб в ДТП на тюменской трассе

Авария произошла еще в прошлом году, когда он возвращался с семьей из отпуска

08 апреля 2025, 18:40, ИА Амител

Фото: прокуратура Тюменской области

В результате ДТП в Ишимском районе Тюменской области погиб преподаватель Барнаульского юридического института МВД России. Это произошло еще в августе 2024 года, но виновник аварии только сейчас предстал перед судом, сообщили в тюменской прокуратуре.

По версии следствия, 25-летний обвиняемый на автомобиле BMW X5 возвращался из Ишима в Тюмень. На мокром асфальте трассы он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 41-летнего жителя Алтайского края – преподавателя БЮИ, который с семьей возвращался из отпуска.

"В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб, его жена и 71-летний тесть получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью", – рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый полностью признал вину. Общая сумма заявленных исковых требований превысила восемь миллионов рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что водителя легкового автомобиля, устроившего смертельное ДТП с автобусом под Бийском 31 марта, отправили под стражу.