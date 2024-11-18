Чемпионка мира по танцам и юрист. Кто стал обладателем титула "Мисс Вселенная 2024"?
Самый престижный конкурс красоты прошел на днях в Мехико
18 ноября 2024, 10:39, ИА Амител
Виктория Кьер из Дании стала обладательницей титула "Мисс Вселенная 2024". Эта 21-летняя красавица принесла своей стране историческую победу, став первой датчанкой, покорившей вершину этого престижного конкурса красоты.
Кто такая Виктория Кьер Тейлвиг?
Виктория – многогранная личность. Она не только красавица, но и талантливая танцовщица (чемпионка Европы и мира), предпринимательница, начинающий юрист и активный защитник психического здоровья. Ее разносторонность и целеустремленность впечатлили жюри и публику.
Как прошел конкурс?
Финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" состоялся в Мехико. Участницы из разных стран демонстрировали свою красоту, интеллект и харизму. Виктория Кьер Тейлвиг сумела покорить сердца жюри и зрителей и была объявлена победительницей.
Что известно о конкурсе?
- В конкурсе приняли участие 130 красавиц со всего мира.
- Представительница России, 18-летняя Валентина Алексеева, вошла в топ-12, что стало лучшим результатом для нашей страны за последние 12 лет.
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