Самый престижный конкурс красоты прошел на днях в Мехико

18 ноября 2024, 10:39, ИА Амител

"Мисс Вселенная 2024" Виктория Кьер Тейлвиг / Фото: ТАСС

Виктория Кьер из Дании стала обладательницей титула "Мисс Вселенная 2024". Эта 21-летняя красавица принесла своей стране историческую победу, став первой датчанкой, покорившей вершину этого престижного конкурса красоты.

Кто такая Виктория Кьер Тейлвиг?

Виктория – многогранная личность. Она не только красавица, но и талантливая танцовщица (чемпионка Европы и мира), предпринимательница, начинающий юрист и активный защитник психического здоровья. Ее разносторонность и целеустремленность впечатлили жюри и публику.

Как прошел конкурс?

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" состоялся в Мехико. Участницы из разных стран демонстрировали свою красоту, интеллект и харизму. Виктория Кьер Тейлвиг сумела покорить сердца жюри и зрителей и была объявлена победительницей.

Что известно о конкурсе?