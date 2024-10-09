Чемпионка России по ледолазанию умерла в 35 лет после укуса клеща

Последние три месяца она находилась в коме

09 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Алена Власова / Фото: Федерация альпинизма России

Чемпионка РФ по ледолазанию Алена Власова умерла после укуса клеща в возрасте 35 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Клещ укусил альпинистку в начале июня 2024 года во время отдыха. Он оказался энцефалитным. К концу месяца ее состояние резко ухудшилось, спортсменку экстренно госпитализировали и положили в реанимацию. Впоследствии она впала в кому. Три месяца находилась на искусственной вентиляции легких, а ситуацию усугубила пневмония с поражением легких до 70%.

Спортсменка была мастером спорта и членом Федерации альпинизма России от Кировской области. Она становилась чемпионкой страны и обладательницей национального кубка, а также многократным призёром в ледолазании на скорость. У погибшей остались муж и десятилетняя дочь.