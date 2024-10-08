Пять россиян погибли при восхождении на гору в Гималаях

Мужчины сорвались в пропасть — их тела пока не могут достать

08 октября 2024, 15:04, ИА Амител

Гималайские горы / Фото: unsplash.com

Пять россиян погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Гималаях. Как сообщает Telegram-канал Mash, они шли в одной связке: когда один из экстремалов сорвался на высоте 8167 метров, остальные улетели вслед за ним.

Спортивное восхождение началось 1 сентября и должно было закончиться 5 октября. Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья – показатели были в норме.

Накануне первые четыре человека из группы поднялись на 7 420 метров и поставили лагерь. Ночью подошли еще двое. Шестого октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Валерий Шамало продолжили путь. Шамало вскоре стало плохо: он отвязался и вернулся назад. Остальные продолжили подъем.

Через некоторое время связь с ними пропала. Сегодня утром спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Их тела все еще не могут поднять из пропасти: вертолет не может приземлиться и спасатели собираются спускаться на лебедке.