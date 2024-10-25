Черепахе, которую подбросили в пруд "Изумрудного", нашли дом

Теперь она живет в просторном террариуме

25 октября 2024, 14:50, ИА Амител

Черепаха / Фото: парк "Изумрудный"

В конце лета в пруд парка "Изумрудный" подбросили черепаху. Ее выловили и поселили в террариум, сообщили в пресс-службе парка.

Вместе с карпами, которых уже отправили на зимовку, из пруда выловили красноухую черепаху. Все это время она сама добывала пропитание и переносила заморозки.

После отлова черепахе нашли дом. Теперь она будет жить в просторном террариуме среди своих сородичей. Сейчас животное поместили на карантин.