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Черепахе, которую подбросили в пруд "Изумрудного", нашли дом

Теперь она живет в просторном террариуме

25 октября 2024, 14:50, ИА Амител

Черепаха / Фото: парк "Изумрудный"
Черепаха / Фото: парк "Изумрудный"

В конце лета в пруд парка "Изумрудный" подбросили черепаху. Ее выловили и поселили в террариум, сообщили в пресс-службе парка.

Вместе с карпами, которых уже отправили на зимовку, из пруда выловили красноухую черепаху. Все это время она сама добывала пропитание и переносила заморозки.

После отлова черепахе нашли дом. Теперь она будет жить в просторном террариуме среди своих сородичей. Сейчас животное поместили на карантин.

животные

Комментарии 6

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Гость

18:20:50 25-10-2024

И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие твари уже не одну экосистему изуродовали, в том числе и в России

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Гость

23:06:04 25-10-2024

Гость (18:20:50 25-10-2024) И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие... Тогда не надо их из мест их обитания отлавливать и домой тащить.и всё в порядке будет

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Гость

01:41:24 26-10-2024

Гость (18:20:50 25-10-2024) И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие... Твари те, кто их купил. Черепаха всего лишь кушать хочет, ее нельзя обвинять в этом.

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Миша

00:33:44 26-10-2024

Они не твари!Черепашки не виноваты,что дурные хозяева их выбрасывают.

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Васькина мать

01:40:00 26-10-2024

Карантин странный. Нет уф и ламп обогрева, горки, не почистили, воды мало. Так себе спасатели. И что они карантинят, чего ждут? Ее к врачу надо, пневмония минимум.

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Гость

12:42:39 26-10-2024

Жестко наказывать тех, кто их привозит и продает. Эти продавцы врут покупателям, что мини -черепашки не растут и всегда остаются маленькими. Не все люди (к сожалению) знают, что такое красноухая водяная черепаха и до каких размеров она вырастает.

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