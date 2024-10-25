Черепахе, которую подбросили в пруд "Изумрудного", нашли дом
Теперь она живет в просторном террариуме
25 октября 2024, 14:50, ИА Амител
Черепаха / Фото: парк "Изумрудный"
В конце лета в пруд парка "Изумрудный" подбросили черепаху. Ее выловили и поселили в террариум, сообщили в пресс-службе парка.
Вместе с карпами, которых уже отправили на зимовку, из пруда выловили красноухую черепаху. Все это время она сама добывала пропитание и переносила заморозки.
После отлова черепахе нашли дом. Теперь она будет жить в просторном террариуме среди своих сородичей. Сейчас животное поместили на карантин.
18:20:50 25-10-2024
И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие твари уже не одну экосистему изуродовали, в том числе и в России
23:06:04 25-10-2024
Гость (18:20:50 25-10-2024) И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие... Тогда не надо их из мест их обитания отлавливать и домой тащить.и всё в порядке будет
01:41:24 26-10-2024
Гость (18:20:50 25-10-2024) И не выпускать ее в природу ни в коем случае. Эти красноухие... Твари те, кто их купил. Черепаха всего лишь кушать хочет, ее нельзя обвинять в этом.
00:33:44 26-10-2024
Они не твари!Черепашки не виноваты,что дурные хозяева их выбрасывают.
01:40:00 26-10-2024
Карантин странный. Нет уф и ламп обогрева, горки, не почистили, воды мало. Так себе спасатели. И что они карантинят, чего ждут? Ее к врачу надо, пневмония минимум.
12:42:39 26-10-2024
Жестко наказывать тех, кто их привозит и продает. Эти продавцы врут покупателям, что мини -черепашки не растут и всегда остаются маленькими. Не все люди (к сожалению) знают, что такое красноухая водяная черепаха и до каких размеров она вырастает.