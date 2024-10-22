В парке "Изумрудный" показали, как вылавливают карпов и помещают в квадратную емкость

Рыбы получат новый временный дом до весны, потом вернутся в родной пруд

22 октября 2024, 10:40, ИА Амител

Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором несколько человек сачками вылавливают карпов из пруда.

"Вылавливаем карпов. Процесс вылова идет успешно. Этих карпов помещаем в емкость, потом дадим туда кислород и они поедут в Калманский район, где будут зимовать. Получат новый временный дом до весны, после чего мы их вернем в пруд парка "Изумрудный". Так что все, кто переживал за карпов, спасибо вам за это. Не беспокойтесь, все у них будет хорошо", – отметил Вакаев на видео.

Ранее сообщалось, что пруд почти откачали, осталось небольшое углубление – около 30 сантиметров. Скоро старую воду полностью спустят, после чего пруд почистят и зальют чистую воду.

Напомним, карасей отправят в Обь, а карпы поедут на зимовку – в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края.

В прошлом году ситуация с карпами в парке вызвала бурные обсуждения. Рыб запустили в пруд в 2023 году, к зиме их хотели выловить и отправить на зимовку, но не получилось. Рыбы остались зимовать в пруду, для них закупили специальный аэратор, который помог им пережить морозы. В этом году аэратор в парке работать не будет.