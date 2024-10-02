Через Алтай могут построить новую дорогу, которая соединит Казахстан и Монголию

Небольшой участок должен пройти через населенный пункт Туекта

02 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Автомобильная дорога / Фото: unsplash.com

В ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве в области транспортной сферы между Казахстаном и Монголией власти государств договорились о сокращении маршрута автомобильной дороги между странами. Как сообщает пресс-служба Минтранса Казахстана, власти собираются построить автодорогу, большая часть которой будет проходить через РФ, в том числе через Республику Алтай.

Сокращенный маршрут должен пройти через крупнейшие города Восточно-Казахстанской области (Усть-Каменогорск и Риддер), населенный пункт Туекта на Алтае и выйти на границу Монголии. Если российская сторона согласится, то путь между двумя странами удастся оптимизировать до 837 км. Текущая дорога, проходящая в том числе через Рубцовск и Барнаул, составляет 1604 км – почти в два раза больше.

При этом участок запланированного маршрута уже построен. 189 км дороги проложены от Усть-Каменогорска до границы с Россией.