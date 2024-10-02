Через Алтай могут построить новую дорогу, которая соединит Казахстан и Монголию
Небольшой участок должен пройти через населенный пункт Туекта
02 октября 2024, 19:40, ИА Амител
В ходе обсуждения соглашения о сотрудничестве в области транспортной сферы между Казахстаном и Монголией власти государств договорились о сокращении маршрута автомобильной дороги между странами. Как сообщает пресс-служба Минтранса Казахстана, власти собираются построить автодорогу, большая часть которой будет проходить через РФ, в том числе через Республику Алтай.
Сокращенный маршрут должен пройти через крупнейшие города Восточно-Казахстанской области (Усть-Каменогорск и Риддер), населенный пункт Туекта на Алтае и выйти на границу Монголии. Если российская сторона согласится, то путь между двумя странами удастся оптимизировать до 837 км. Текущая дорога, проходящая в том числе через Рубцовск и Барнаул, составляет 1604 км – почти в два раза больше.
При этом участок запланированного маршрута уже построен. 189 км дороги проложены от Усть-Каменогорска до границы с Россией.
20:25:03 02-10-2024
так планировали же, Китайцам еду и редкоземельные металлы Киндыктыкуля отвозить
20:51:28 02-10-2024
Это через усть-кан, получается? И причём тут вообще туекта?
09:38:10 03-10-2024
Гость (20:51:28 02-10-2024) Это через усть-кан, получается? И причём тут вообще туекта?... Туекта, первый населенный пункт на Чуйском тракте после трассы из Усть-Кана.
09:59:10 03-10-2024
Гость (20:51:28 02-10-2024) Это через усть-кан, получается? И причём тут вообще туекта?... Потому что Туекта стоит на федеральной трассе которая как раз и идет до границы с Монголией, а помимо Усть-Кан там еще +100500 деревень что ж их все перечислять?
11:55:57 03-10-2024
Гость (20:51:28 02-10-2024) Это через усть-кан, получается? И причём тут вообще туекта?... а чтобы не подумали что наконец то дорогу между тюнгуром и иней построят. да и эту тоже не построят. денег в рф на это нет
12:03:05 03-10-2024
Гость (11:55:57 03-10-2024) а чтобы не подумали что наконец то дорогу между тюнгуром и ... Там уже есть дорога А-9, правда она грунтовая, осталось только асфальт положить, а из Тюнгура на Иню практически с нуля надо делать.
21:48:31 02-10-2024
Я так понял, что монголы именно в обход Китая хотят дорогу делать? Видимо душит Китайский сосед монголов в торговле по полной
21:59:26 02-10-2024
Между Барнаулом и горным не могут нормальную трассу постороить
11:26:25 03-10-2024
Гость (21:59:26 02-10-2024) Между Барнаулом и горным не могут нормальную трассу посторои... Так же как и ты не можешь без ошибок одно предложение написать
22:14:27 02-10-2024
А могут и не построить
09:44:45 03-10-2024
Неужели дорогу Сентелек - Кумир восстановят ?
12:33:58 03-10-2024
Расходимся, господа. В Новосибе вон мост достроить не могут, денег нет. А тут целая трасса) Надо еще раз написать про Ласточку, ой, Финист между нами и Новосибом, заодно про ж\д из Тувы, которую сколько там лет назад заложили и так она и стоит, ну и еще по мелочи - например, пятый или шестой по счету проект ВСМ.