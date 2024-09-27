Обход Барнаула хотят построить за федеральные деньги. Есть ли на это шанс?
Идею обсудили в Москве на заседании одного из комитетов Совета Федерации
27 сентября 2024, 07:15, ИА Амител
Несколько крупных проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, планируют реализовать в Алтайском крае в ближайшем будущем. В том числе и многострадальный обход города Барнаула, стоимость которого составляет не менее 70 миллиардов рублей. Деньги на реализацию проекта Алтайский край планирует получить из федерального бюджета. Данную возможность обсуждали 24 сентября в Москве в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Что хотят построить в Алтайском крае за федеральные средства?
В ходе заседания представители Алтайского края попросили членов Совета Федерации помочь реализовать несколько проектов. Среди них, в частности, строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая станет продолжением реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула.
Чтобы реализовать проект, необходимо не менее 70 миллиардов рублей. Проектно-сметная документация уже разработана, но у региона нет таких денег, чтобы в одиночку построить обход.
Также власти региона попросили помочь с финансированием строительства дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Она соединяет особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь", игорную зону "Сибирская монета" и курорт Белокуриха, при этом являясь кратчайшей дорогой от аэропорта Горно-Алтайска. Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами. В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. На завершение работ необходимо около 1,5 миллиарда рублей.
Есть ли шанс получить деньги?
В Совете Федерации пообещали рассмотреть заявку Алтайского края на финансирование развязки на Власихинской в Барнауле, а также на достройку дороги до "Бирюзовой Катуни". А вот о финансировании обхода краевой столицы пока речи не идет.
А что вообще за обход Барнаула?
Разговоры о реализации проекта ведутся уже много лет. Проект дороги выполнен АО "Институт "Стройпроект", а также о том, что получил положительные оценки ФАУ "Главгосэкспертиза России" (г. Москва).
Четырехполосная трасса длиной около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.
07:41:40 27-09-2024
Ни «около Черницкого» а пересечет посёлок Черницк
07:42:21 27-09-2024
Развязка на Власихинской? ОК, нужная тема. Дорога до Бирюзовой от Алтайского - тоже востребованная история. Пресловутый «обход Барнаула» для чего нужен? И кому он нужен? ТЭО реальное есть? В чем экономический смысл? Трафик с Рубца в Славгород зашкаливает? Так они могут выбрать гораздо более короткий путь прямо между самим Рубцом и Славгородом. Надо пустить движение в сторону Ордынки в НСО? А нам это зачем? Соединять между собой деревни Алтайского края? Ну вот уверен, что это сто пятьдесят девятая проблема в АК. Вы найдите деньги для тоннеля под жд веткой с Красноармейского на Юрина.
09:20:58 27-09-2024
Гость (07:42:21 27-09-2024) Развязка на Власихинской? ОК, нужная тема. Дорога до Бирюзов... тоннель под ЖД нужное дело и мост нужен со Змейногорского на Чуйский
12:46:27 27-09-2024
Гость (07:42:21 27-09-2024) Развязка на Власихинской? ОК, нужная тема. Дорога до Бирюзов... Обход тоже нужен, потому что вся Власихинская в фурах постоянно
09:38:35 27-09-2024
Мост потянет за собой остальное строительство. И у нас, помнится, парочка логистических центров планируется. Может, перестанем тупиковой станцией быть
10:30:41 27-09-2024
70 млрд на никому не нужный объезд... одурели... за гораздо меньшие деньги можно перекроить внутрибарнаульскую логистику. Сделайте лучше переезд жд-путей в районе жд-вокзала (Красноармейский - Исакова), соедините Молодежную и Власихинскую, сделайте со старого моста выезд на Кулагина. Город реально свободнее вздохнет. Время и расходы на перемещения существенно сократятся.
12:52:08 27-09-2024
Гость (10:30:41 27-09-2024) 70 млрд на никому не нужный объезд... одурели... за гораздо ... не путай фед. бюджет и краевой!!!!
12:53:03 27-09-2024
Гость (10:30:41 27-09-2024) 70 млрд на никому не нужный объезд... одурели... за гораздо ... И на Южный дорогу расширьте от новой развязки
09:39:00 27-09-2024
... но вы держитесь!
09:42:35 27-09-2024
Пресловутый Южный обход нужен только что бы из Барнаула доехать до своих домов на другой берег Оби. Гораздо нужнее и выгоднее Северный обьезд.
09:48:23 27-09-2024
Мост в районе Научного или Беоезовки. С выходом на Чуйский в районе Сибирского. Это да. Была бы тема.
10:40:35 27-09-2024
Гость (09:48:23 27-09-2024) Мост в районе Научного или Беоезовки. С выходом на Чуйский в... Зачем? Чтобы что?
10:09:14 27-09-2024
Пока вы там всё планируете, между Лесным и Н. Зорями уже всё застроят.
11:20:05 27-09-2024
Лори (10:09:14 27-09-2024) Пока вы там всё планируете, между Лесным и Н. Зорями уже всё... А там земля под трассу уже выделена. Поэтому дома и "коттеджи" будут стоять у трассы )))
12:54:04 27-09-2024
не только "есть шансы", этот проект делается минимум с 2014г, и будет сделан, это из давно утвержденных планов развития территорий и развития города до 2050 г
13:36:49 27-09-2024
Гость (12:54:04 27-09-2024) не только "есть шансы", этот проект делается минимум с 2014г... Вот и заинтересованное лицо отписалась.
Надо держать в уме, чем больше дорог, тем дороже их содержать, чистить, ремонтировать. Ради 100 фур в день стоит ли тратить 70 млрд?
23:35:05 27-09-2024
Да уж!
23:37:27 27-09-2024
Насколько я понимаю, пробки у нас из-за того, что десятки тысяч человек едут на своих машина в центр города к 8 утра, и из центра в 6 вечера, а не из-за того, что в город заезжает несколько десятков лишних фур. А коли так, то для чего нам Южный обход нужен? Не лучше ли строить и улучшать дороги внутри города? Так по-моему и дешевле будет
15:34:24 30-09-2024
Змей (23:37:27 27-09-2024) Насколько я понимаю, пробки у нас из-за того, что десятки ты... Не в центр а через центр, потому что нет пути попасть в другую часть города минуя центр. Обход как раз для этой части потока транспорта
23:54:28 29-09-2024
Живу и работаю в Барнауле, за рулем уже 18 лет. Уверен в том что третий мост нам нужен в Гоньбе, это очень разгрузило бы центр города.
13:53:04 30-09-2024
Такое ощущение, чтовсе деньги уходят на "лежачих полицаев "и светофоры оттого и средняя скорость как у улитки вот и пробки.
00:59:05 02-10-2024
Вот когда со стороны аэропорта едешь вернее немного ранее аэропорта надо уже там соединять края города двумя дорогами а то едем все в одну точку вот и заторы.. Рука лицо детсад такое простое с высшим образованием решить не могут
19:33:53 03-10-2024
Нужно Власихинскую улицу расширить и продлить с выходом на Молодежную и далее Красноармейский и Ленина. Вот это будет хорошая разгрузка Павловского
19:40:42 03-10-2024
Мост в районе Бельмесево для жителей города вообще не нужен. Никто не будет делать такой огромный крюк для выезда из города. Более востребованными был бы мост в районе Гоньбы