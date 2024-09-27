Обход Барнаула хотят построить за федеральные деньги. Есть ли на это шанс?

Идею обсудили в Москве на заседании одного из комитетов Совета Федерации

27 сентября 2024, 07:15, ИА Амител

Проект дороги в обход Барнаула / Фото: amic.ru

Несколько крупных проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, планируют реализовать в Алтайском крае в ближайшем будущем. В том числе и многострадальный обход города Барнаула, стоимость которого составляет не менее 70 миллиардов рублей. Деньги на реализацию проекта Алтайский край планирует получить из федерального бюджета. Данную возможность обсуждали 24 сентября в Москве в Совете Федерации на заседании комитета по экономической политике, на котором присутствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Что хотят построить в Алтайском крае за федеральные средства?

В ходе заседания представители Алтайского края попросили членов Совета Федерации помочь реализовать несколько проектов. Среди них, в частности, строительство транспортной развязки на пересечении с улицей Власихинской, которая станет продолжением реконструкции объездной автодороги в обход города Барнаула.

Чтобы реализовать проект, необходимо не менее 70 миллиардов рублей. Проектно-сметная документация уже разработана, но у региона нет таких денег, чтобы в одиночку построить обход.

Также власти региона попросили помочь с финансированием строительства дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Она соединяет особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь", игорную зону "Сибирская монета" и курорт Белокуриха, при этом являясь кратчайшей дорогой от аэропорта Горно-Алтайска. Общая протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту ходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами. В прошлом году уже привели в порядок около 20 километров трассы, в этом – еще 7,7 км. На завершение работ необходимо около 1,5 миллиарда рублей.

Есть ли шанс получить деньги?

В Совете Федерации пообещали рассмотреть заявку Алтайского края на финансирование развязки на Власихинской в Барнауле, а также на достройку дороги до "Бирюзовой Катуни". А вот о финансировании обхода краевой столицы пока речи не идет.

А что вообще за обход Барнаула?

Разговоры о реализации проекта ведутся уже много лет. Проект дороги выполнен АО "Институт "Стройпроект", а также о том, что получил положительные оценки ФАУ "Главгосэкспертиза России" (г. Москва).

Четырехполосная трасса длиной около 68 километров будет начинаться от Павловского тракта в районе Новомихайловки, пройдет между поселками Новые Зори и Лесным, около Черницкого и пересечет Змеиногорский тракт вблизи Бельмесево.