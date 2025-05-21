Известный российский ученый предупреждает: нужно заранее подготовить вакцину, чтобы защитить людей

21 мая 2025, 17:14, ИА Амител

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Миру может грозить новая пандемия. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, опасность представляет вариант птичьего гриппа, которым сейчас активно болеют кошки в разных странах мира. Ученый убежден: сценарий, при котором вирус мутирует и сможет передаваться людям, вполне реален.

О том, что это за вирус и действительно ли он может вызвать в мире еще одну пандемию, – в материале amic.ru.

1 Каким птичьим гриппом активно болеют кошки за рубежом? Речь идет о варианте птичьего гриппа H5N1. Сообщается, что во многих странах им сейчас активно болеют кошки. Как пишут "Известия" , основной всплеск в Европе и США произошел этой весной. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов сообщает, что лишь за первые три месяца 2025-го этой инфекцией заразилось больше животных, чем за предыдущие девять месяцев. Путь передачи обычно пищевой: кошки заражаются, когда едят курицу или яйца. Вирус приводит к тяжелым последствиям: в Бельгии у кошек отмечают паралич, атаксию и другие симптомы. Часто зараженных животных приходится усыплять, поскольку иного варианта просто нет. Такие же случаи выявляют в Норвегии, Исландии и США. Отмечается, что выявление штамма среди кошек – индикатор того, что патоген активно распространяется среди млекопитающих. Проконтролировать и остановить этот процесс сейчас не представляется возможным.

2 Правда ли, что этот вирус может перейти с кошек на людей? Эта опасность вполне реальна, говорит Александр Гинцбург. Он даже считает, что России нужно подготовиться к этому сценарию заранее: разработать вариант вакцины. "Нам нужен прототип этой вакцины. Он должен пройти первую и вторую стадии клинических испытаний против того штамма, который с очень высокой вероятностью начнет передаваться не только между животными, но и от человека к человеку", – цитируют "Известия" директора исследовательского центра. По его словам, все должно быть подготовлено для того, чтобы в случае начала пандемии вакцину можно было ввести в гражданский оборот за три-четыре недели. При этом он подчеркнул, что пока центр им. Гамалеи не проводит никаких работ: нет соответствующей госпрограммы.

3 Чем птичий грипп, которым болеют кошки, может быть опасен для людей? Как отмечает Гинцбург, у H5N1 очень высокая летальность. По его мнению, в случае передачи вируса от кошки к человеку результат может быть катастрофическим. "Летальность там составляет 50–70%, и при воздушно-капельной передаче черная оспа покажется игрушкой по сравнению с тем, что может произойти в результате одной или двух мутаций", – сказал он "Известиям" Еще одна проблема в том, что организм кошки – это отличный инкубатор для производства новых опасных штаммов вируса, считает научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков.

4 Какова вероятность, что птичьим гриппом H5N1 все же начнут болеть люди? Мнения расходятся. Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова убеждена, что этому штамму птичьего гриппа будет очень тяжело преодолеть межвидовой барьер. По ее мнению, люди, скорее, будут заражаться вирусом от птиц и свиней, а не от кошек. "При этом у вирусов гриппа очень большой потенциал, потому что их РНК сложена не в спираль, а имеет восемь отдельных фрагментов. И для них характерна реассортация – "перемешивание" внутри клетки разных вариантов. Они действительно могут передаваться от одного вида к другому. В 2009 году появился тройной реассортант – пандемичный H5N1, который заражал и птиц, и свиней, и человека. Но возбудителя, который бы мог перейти к людям от кошек, пока нет, и такую вероятность специалисты на данный момент не рассматривают", – сказала она "Известиям".