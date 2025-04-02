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Ничего страшного. Какая болезнь скрывалась за "новым вирусом", вызывающим кровавый кашель

Эпидемиологические риски отсутствуют, отметили в Роспотребнадзоре

02 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

В конце марта в СМИ появились многочисленные сообщения о распространении неизвестного вируса, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью. У заболевших не обнаружилось ни коронавирусной инфекции, ни гриппа. "Секрет фирмы" вместе с врачом-инфекционистом выяснил, что за вирус атаковал россиян, действительно ли можно говорить о вспышке новой инфекции и стоит ли принимать особые меры предосторожности.

Что произошло

29 марта Telegram-канал Shot написал, что в России якобы появился неизвестный вирус, заболевшие жалуются на слабость и ломоту в теле, высокую температуру и кашель с кровью.

Одна из заболевших рассказала, что тесты на коронавирусную инфекцию и грипп А и В у нее отрицательны. Избавиться от кашля не удалось даже с помощью антибиотиков. Позже Shot сообщил, что у одной из переболевших нашли антитела к микоплазме – бактерии, вызывающей микоплазменную пневмонию.

Реакция Роспотребнадзора

Через два дня, 31 марта, в Роспотребнадзоре привели свежие данные по эпидемиологической ситуации в России в группе респираторных инфекций. Выяснилось, что:

  • она стабильна и контролируема;
  • уровень заболеваемости снижается;
  • сохраняется активность вирусов гриппа А и В, но никакого роста нет;
  • новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями также нет.

Позже в ведомстве сообщили, что получили официальный ответ от Telegram-канала. Там заявили, что:

  • изначально речь шла о двух случаях заболевания в Москве и Подмосковье, позже к ним прибавились еще три похожие истории;
  • канал не выяснял конкретные даты обращения людей за медицинской помощью и места проведения лабораторных исследований;
  • в канале передали позицию Роспотребнадзора по новым вирусам и мутациям.

"Таким образом, официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", – указали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вспышки какого-либо страшного вируса нет – случаи, разлетевшиеся по СМИ и соцсетям, касаются уже знакомой микоплазменной инфекции.

Что такое микоплазменная инфекция

Микроплазменная инфекция – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой выступают микоплазмы из рода Mycoplasma семейства Mycoplasmataceae. Это острое заболевание, которое сопровождается воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем, рассказала врач-инфекционист Александра Росаткевич.

Причем заразиться микоплазмой не так просто – нужен длительный контакт с возбудителем. Во внешней среде микоплазмы быстро разрушаются под воздействием температуры, ультрафиолета, ультразвука и дезинфицирующих средств.

Заболевание может протекать в двух клинических формах:

  • микоплазмоз верхних дыхательных путей (неосложненный респираторный микоплазмоз) – заболевшего мучит горло, нос, гортань;
  • микоплазменная пневмония – страдают легкие.

Как правило, заболевание начинается постепенно. Пациенты жалуются на:

  • першение в горле и охриплость;
  • насморк;
  • постоянный кашель без мокроты;
  • субферильную лихорадку (повышение температуры до 37-38 градусов в течение длительного времени);
  • недомогание и чувство ломоты;
  • головную боль;
  • сыпь;
  • редко буллезное воспаление барабанной перепонки (ситуация, когда на ней возникают небольшие шарики – буллы).

"Нередко у детей отмечается коклюшеподобный кашель, сопровождающийся болями в груди, животе, нередко заканчивающийся рвотой", – отметила врач.

По ее словам, особенно тяжелым случаем является респираторный микоплазмоз – возможно поражение абсолютно любого отдела дыхательного тракта. При наличии перечисленных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Насколько микоплазменная инфекция опасна

В большинстве случаев микоплазменная инфекция хорошо поддается лечению – важно как можно раньше начать прием антибактериальных препаратов.

"Назначение антибиотиков обязательно и для уменьшения повторяющихся эпизодов заражения, других респираторных симптомов и предотвращения распространения возбудителя", – пояснила врач.

Заболевшим также могут назначить жаропонижающие средства, отхаркивающие и муколитические препараты, местные антисептики. При заболевании также важны постельный режим, обильное питье и здоровое, легкое питание.

Респираторный микоплазмоз в основном лечат в домашних условиях, но с микоплазменной пневмонией обычно борются в условиях стационара.

После выздоровления формируется продолжительный иммунитет – до пяти-десяти лет.

Особые меры предосторожности

Каких-либо непривычных мер предосторожности не требуется – достаточно придерживаться знакомых всем правил: мыть руки, носить защитные маски.

"Больных с респираторным микоплазмозом, протекающим по типу ОРВИ, необходимо изолировать на пять-семь дней на дому, при пневмонии – на две-три недели. Также соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, особенно после посещения общественных мест; прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания, а не руками; носите медицинскую маску в период, когда заболеваемость гриппом и ОРВИ растет", – рассказала инфекционист.

Здоровье Вирус Заболевания

Комментарии 12

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Гость

08:04:49 02-04-2025

онищенко, с праценкай облизнулись, но поживиться им нечем.
визги ЕС и ВОЗ , к счастью, никто не слушает, как и бабкины байки, которые в воцапе пересылались.

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Гость

08:34:23 02-04-2025

заболевшего мучит горло, нос, гортань - а пусть не мучат.
субферильную лихорадку - ХА-ХА-ХА

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Musik

08:37:48 02-04-2025

Подорожник прикладывать к больным местам.

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Гость

11:31:08 02-04-2025

Musik (08:37:48 02-04-2025) Подорожник прикладывать к больным местам. ... ---- многим - к голове🙃

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майор

08:48:36 02-04-2025

клещи -вот это настоящая проблема и огромная опасность только увеличивающаяся с годами

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Гость

09:41:25 02-04-2025

майор (08:48:36 02-04-2025) клещи -вот это настоящая проблема и огромная опасность тольк... сабаки

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Musik

10:09:05 02-04-2025

Гость (09:41:25 02-04-2025) сабаки... пенсионеры

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Гость

11:34:34 02-04-2025

Musik (10:09:05 02-04-2025) пенсионеры... Самокаты!

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Гость

08:59:13 02-04-2025

Ну вот) а некоторые уже спасительные маски нацепили😄

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Гость

09:50:52 02-04-2025

Гость (08:59:13 02-04-2025) Ну вот) а некоторые уже спасительные маски нацепили😄... Ну а почему бы и нет, если хотят? Микоплазма не вирус, а большая упитанная бацилла. В маске застрянет с большей вероятностью

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Марина

04:04:19 03-04-2025

У меня дочь болела сильно без температуры, но с сильнейшем кашлем - врач выписал ацц сказала антибиотики не питьно кашель был такой, что начала пить антибиотик. Кашель проходит, но появилась кровь, пойдет делать рентген. Сейчас дети заболели. Кашель сильнейший без температуры.

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Галя

13:57:55 03-04-2025

Болею сама t ,38.5 держится 6 дней, пропало обоняние, как в прошлый раз при ковиде , кашель, ломит все тело.

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