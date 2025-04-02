Эпидемиологические риски отсутствуют, отметили в Роспотребнадзоре

02 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

В конце марта в СМИ появились многочисленные сообщения о распространении неизвестного вируса, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью. У заболевших не обнаружилось ни коронавирусной инфекции, ни гриппа. "Секрет фирмы" вместе с врачом-инфекционистом выяснил, что за вирус атаковал россиян, действительно ли можно говорить о вспышке новой инфекции и стоит ли принимать особые меры предосторожности.

Что произошло

29 марта Telegram-канал Shot написал, что в России якобы появился неизвестный вирус, заболевшие жалуются на слабость и ломоту в теле, высокую температуру и кашель с кровью.

Одна из заболевших рассказала, что тесты на коронавирусную инфекцию и грипп А и В у нее отрицательны. Избавиться от кашля не удалось даже с помощью антибиотиков. Позже Shot сообщил, что у одной из переболевших нашли антитела к микоплазме – бактерии, вызывающей микоплазменную пневмонию.

Реакция Роспотребнадзора

Через два дня, 31 марта, в Роспотребнадзоре привели свежие данные по эпидемиологической ситуации в России в группе респираторных инфекций. Выяснилось, что:

она стабильна и контролируема;

уровень заболеваемости снижается;

сохраняется активность вирусов гриппа А и В, но никакого роста нет;

новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями также нет.

Позже в ведомстве сообщили, что получили официальный ответ от Telegram-канала. Там заявили, что:

изначально речь шла о двух случаях заболевания в Москве и Подмосковье, позже к ним прибавились еще три похожие истории;

канал не выяснял конкретные даты обращения людей за медицинской помощью и места проведения лабораторных исследований;

в канале передали позицию Роспотребнадзора по новым вирусам и мутациям.

"Таким образом, официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", – указали в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вспышки какого-либо страшного вируса нет – случаи, разлетевшиеся по СМИ и соцсетям, касаются уже знакомой микоплазменной инфекции.

Что такое микоплазменная инфекция

Микроплазменная инфекция – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой выступают микоплазмы из рода Mycoplasma семейства Mycoplasmataceae. Это острое заболевание, которое сопровождается воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем, рассказала врач-инфекционист Александра Росаткевич.

Причем заразиться микоплазмой не так просто – нужен длительный контакт с возбудителем. Во внешней среде микоплазмы быстро разрушаются под воздействием температуры, ультрафиолета, ультразвука и дезинфицирующих средств.

Заболевание может протекать в двух клинических формах:

микоплазмоз верхних дыхательных путей (неосложненный респираторный микоплазмоз) – заболевшего мучит горло, нос, гортань;

микоплазменная пневмония – страдают легкие.

Как правило, заболевание начинается постепенно. Пациенты жалуются на:

першение в горле и охриплость;

насморк;

постоянный кашель без мокроты;

субферильную лихорадку (повышение температуры до 37-38 градусов в течение длительного времени);

недомогание и чувство ломоты;

головную боль;

сыпь;

редко буллезное воспаление барабанной перепонки (ситуация, когда на ней возникают небольшие шарики – буллы).

"Нередко у детей отмечается коклюшеподобный кашель, сопровождающийся болями в груди, животе, нередко заканчивающийся рвотой", – отметила врач.

По ее словам, особенно тяжелым случаем является респираторный микоплазмоз – возможно поражение абсолютно любого отдела дыхательного тракта. При наличии перечисленных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

Насколько микоплазменная инфекция опасна

В большинстве случаев микоплазменная инфекция хорошо поддается лечению – важно как можно раньше начать прием антибактериальных препаратов.

"Назначение антибиотиков обязательно и для уменьшения повторяющихся эпизодов заражения, других респираторных симптомов и предотвращения распространения возбудителя", – пояснила врач.

Заболевшим также могут назначить жаропонижающие средства, отхаркивающие и муколитические препараты, местные антисептики. При заболевании также важны постельный режим, обильное питье и здоровое, легкое питание.

Респираторный микоплазмоз в основном лечат в домашних условиях, но с микоплазменной пневмонией обычно борются в условиях стационара.

После выздоровления формируется продолжительный иммунитет – до пяти-десяти лет.

Особые меры предосторожности

Каких-либо непривычных мер предосторожности не требуется – достаточно придерживаться знакомых всем правил: мыть руки, носить защитные маски.