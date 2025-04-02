Ничего страшного. Какая болезнь скрывалась за "новым вирусом", вызывающим кровавый кашель
Эпидемиологические риски отсутствуют, отметили в Роспотребнадзоре
02 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
В конце марта в СМИ появились многочисленные сообщения о распространении неизвестного вируса, который вызывает повышение температуры до 39 градусов и сильный кашель с кровью. У заболевших не обнаружилось ни коронавирусной инфекции, ни гриппа. "Секрет фирмы" вместе с врачом-инфекционистом выяснил, что за вирус атаковал россиян, действительно ли можно говорить о вспышке новой инфекции и стоит ли принимать особые меры предосторожности.
Что произошло
29 марта Telegram-канал Shot написал, что в России якобы появился неизвестный вирус, заболевшие жалуются на слабость и ломоту в теле, высокую температуру и кашель с кровью.
Одна из заболевших рассказала, что тесты на коронавирусную инфекцию и грипп А и В у нее отрицательны. Избавиться от кашля не удалось даже с помощью антибиотиков. Позже Shot сообщил, что у одной из переболевших нашли антитела к микоплазме – бактерии, вызывающей микоплазменную пневмонию.
Реакция Роспотребнадзора
Через два дня, 31 марта, в Роспотребнадзоре привели свежие данные по эпидемиологической ситуации в России в группе респираторных инфекций. Выяснилось, что:
- она стабильна и контролируема;
- уровень заболеваемости снижается;
- сохраняется активность вирусов гриппа А и В, но никакого роста нет;
- новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями также нет.
Позже в ведомстве сообщили, что получили официальный ответ от Telegram-канала. Там заявили, что:
- изначально речь шла о двух случаях заболевания в Москве и Подмосковье, позже к ним прибавились еще три похожие истории;
- канал не выяснял конкретные даты обращения людей за медицинской помощью и места проведения лабораторных исследований;
- в канале передали позицию Роспотребнадзора по новым вирусам и мутациям.
"Таким образом, официальный ответ редакции подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", – указали в Роспотребнадзоре.
Таким образом, вспышки какого-либо страшного вируса нет – случаи, разлетевшиеся по СМИ и соцсетям, касаются уже знакомой микоплазменной инфекции.
Что такое микоплазменная инфекция
Микроплазменная инфекция – атипичная легочная инфекция, возбудителем которой выступают микоплазмы из рода Mycoplasma семейства Mycoplasmataceae. Это острое заболевание, которое сопровождается воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов, кроветворной и нервной систем, рассказала врач-инфекционист Александра Росаткевич.
Причем заразиться микоплазмой не так просто – нужен длительный контакт с возбудителем. Во внешней среде микоплазмы быстро разрушаются под воздействием температуры, ультрафиолета, ультразвука и дезинфицирующих средств.
Заболевание может протекать в двух клинических формах:
- микоплазмоз верхних дыхательных путей (неосложненный респираторный микоплазмоз) – заболевшего мучит горло, нос, гортань;
- микоплазменная пневмония – страдают легкие.
Как правило, заболевание начинается постепенно. Пациенты жалуются на:
- першение в горле и охриплость;
- насморк;
- постоянный кашель без мокроты;
- субферильную лихорадку (повышение температуры до 37-38 градусов в течение длительного времени);
- недомогание и чувство ломоты;
- головную боль;
- сыпь;
- редко буллезное воспаление барабанной перепонки (ситуация, когда на ней возникают небольшие шарики – буллы).
"Нередко у детей отмечается коклюшеподобный кашель, сопровождающийся болями в груди, животе, нередко заканчивающийся рвотой", – отметила врач.
По ее словам, особенно тяжелым случаем является респираторный микоплазмоз – возможно поражение абсолютно любого отдела дыхательного тракта. При наличии перечисленных симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
Насколько микоплазменная инфекция опасна
В большинстве случаев микоплазменная инфекция хорошо поддается лечению – важно как можно раньше начать прием антибактериальных препаратов.
"Назначение антибиотиков обязательно и для уменьшения повторяющихся эпизодов заражения, других респираторных симптомов и предотвращения распространения возбудителя", – пояснила врач.
Заболевшим также могут назначить жаропонижающие средства, отхаркивающие и муколитические препараты, местные антисептики. При заболевании также важны постельный режим, обильное питье и здоровое, легкое питание.
Респираторный микоплазмоз в основном лечат в домашних условиях, но с микоплазменной пневмонией обычно борются в условиях стационара.
После выздоровления формируется продолжительный иммунитет – до пяти-десяти лет.
Особые меры предосторожности
Каких-либо непривычных мер предосторожности не требуется – достаточно придерживаться знакомых всем правил: мыть руки, носить защитные маски.
"Больных с респираторным микоплазмозом, протекающим по типу ОРВИ, необходимо изолировать на пять-семь дней на дому, при пневмонии – на две-три недели. Также соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки, особенно после посещения общественных мест; прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой во время кашля или чихания, а не руками; носите медицинскую маску в период, когда заболеваемость гриппом и ОРВИ растет", – рассказала инфекционист.
08:04:49 02-04-2025
онищенко, с праценкай облизнулись, но поживиться им нечем.
визги ЕС и ВОЗ , к счастью, никто не слушает, как и бабкины байки, которые в воцапе пересылались.
08:34:23 02-04-2025
заболевшего мучит горло, нос, гортань - а пусть не мучат.
субферильную лихорадку - ХА-ХА-ХА
08:37:48 02-04-2025
Подорожник прикладывать к больным местам.
11:31:08 02-04-2025
Musik (08:37:48 02-04-2025) Подорожник прикладывать к больным местам. ... ---- многим - к голове🙃
08:48:36 02-04-2025
клещи -вот это настоящая проблема и огромная опасность только увеличивающаяся с годами
09:41:25 02-04-2025
майор (08:48:36 02-04-2025) клещи -вот это настоящая проблема и огромная опасность тольк... сабаки
10:09:05 02-04-2025
Гость (09:41:25 02-04-2025) сабаки... пенсионеры
11:34:34 02-04-2025
Musik (10:09:05 02-04-2025) пенсионеры... Самокаты!
08:59:13 02-04-2025
Ну вот) а некоторые уже спасительные маски нацепили😄
09:50:52 02-04-2025
Гость (08:59:13 02-04-2025) Ну вот) а некоторые уже спасительные маски нацепили😄... Ну а почему бы и нет, если хотят? Микоплазма не вирус, а большая упитанная бацилла. В маске застрянет с большей вероятностью
04:04:19 03-04-2025
У меня дочь болела сильно без температуры, но с сильнейшем кашлем - врач выписал ацц сказала антибиотики не питьно кашель был такой, что начала пить антибиотик. Кашель проходит, но появилась кровь, пойдет делать рентген. Сейчас дети заболели. Кашель сильнейший без температуры.
13:57:55 03-04-2025
Болею сама t ,38.5 держится 6 дней, пропало обоняние, как в прошлый раз при ковиде , кашель, ломит все тело.