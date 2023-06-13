Черная вода течет из кранов в Алейске
По словам местных жителей, подобное происходит каждое лето
13 июня 2023, 06:40, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Алейска в социальных сетях пожаловалась на качество воды в городе. Ее слова опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Автор отмечает, что из-за черной воды нельзя мыться, стирать вещи, готовить еду. При этом за один кубометр люди платят по 90 рублей. Горожане спасаются скупая все пятилитровые бутылки с водой в магазинах.
В посте женщина также написала, что за качество воды в водоканале просто извинились, но проблема, которая возникает каждый год, не решается.
08:31:11 13-06-2023
Живём как в Индии, в некоторых районах нет питьевой воды.
10:54:54 13-06-2023
Надо жаловаться Терентьеву или Томенко. У них все на контроле.
12:22:09 13-06-2023
это нефть