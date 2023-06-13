Черная вода течет из кранов в Алейске

По словам местных жителей, подобное происходит каждое лето

13 июня 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Алейска в социальных сетях пожаловалась на качество воды в городе. Ее слова опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Автор отмечает, что из-за черной воды нельзя мыться, стирать вещи, готовить еду. При этом за один кубометр люди платят по 90 рублей. Горожане спасаются скупая все пятилитровые бутылки с водой в магазинах.

В посте женщина также написала, что за качество воды в водоканале просто извинились, но проблема, которая возникает каждый год, не решается.