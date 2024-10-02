Сегодня произойдет сразу три энергетически мощных события, которые окажут влияние на все знаки зодиака

02 октября 2024, 13:50, ИА Амител

Солнечное затмение / Фото: unsplash.com

2 октября ожидается сразу три космических события – солнечное затмение, новолуние и закрывающийся коридор затмений. В астрологии такая дата считается невероятно важной, поскольку лишь пару раз в году одновременно сходятся сразу несколько таких явлений. Издание life.ru рассказывает, как пережить столь энергетически мощный день.

Черное солнце

2 октября в 21:45 по московскому времени будет кольцеобразное солнечное затмение: Луна не полностью закроет Солнце, а оставит яркий светящийся ореол в виде огненного кольца.

С точки зрения астрологии солнечное затмение – это всегда мощный энергетический момент, поэтому нередко во время этого события многие люди чувствуют себя тревожно и чувствительно.

Как отметила астролог Любовь Калиновская, кольцевое солнечное затмение 2 октября символизирует период глубоких внутренних перемен, когда старое отмирает, чтобы дать место новому. В этот период у представителей всех знаков зодиака может усиливаться влияние бессознательных, архетипических сил, требующих осознания и интеграции.

"Мы должны вернуться к старым и прошлым договоренностям, которые когда-то были. К тем людям, кто уже прошел с нами путь, и наладить с ними баланс, найти гармонию. Это затмение о том, что нужно искать мир, гармонию и баланс в себе и в отношениях с окружающими. Это последний шанс наладить отношения с близкими, любимыми, на работе и везде", – подчеркнула эксперт.

Новолуние

Новолуние, которое также случится 2 октября, усилит влияние солнечного затмения. Новолуние в знаке зодиака Весы символизирует стремление к равновесию, справедливости и гармонии в различных сферах жизни.

"Этот период благоприятен для налаживания и укрепления личных и деловых взаимоотношений, поиска компромиссов", – указала астролог.

Кроме того, новолуние может активизировать творческую самореализацию, а также улучшить способности к коммуникации и ведению переговоров.

Закрывающийся коридор затмений

С точки зрения астрологии закрывшийся коридор затмений – это значимое событие, которое символизирует окончание одного из ключевых жизненных циклов, требующих подведения итогов и принятия новых решений.

"Коридор затмений как раз закроется, и мы выйдем из череды напряженных событий. С одной стороны, это событие несет кому-то мир, гармонию и баланс. С другой – кому-то это затмение может принести полностью разлад в отношениях", – предупредила Калиновская.

2 октября сильно отразится на знаках зодиака Весы, Овен, Рак и Козерог, но окажется благоприятным для воздушных и водных знаков.