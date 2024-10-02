Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время

На Солнце менее чем через сутки произошло две вспышки

02 октября 2024, 13:40, ИА Амител

Солнце / Источник фото: unsplash.com

Солнце вступило в новый период активности, в связи с чем на Земле ожидаются сильные магнитные бури, рассказал irk.aif.ru астроном и профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

По его данным, на Солнце менее чем через сутки произошло две вспышки – одна "достаточно ощутимая" и вторая – "почти в десять ее раз сильнее". При этом есть вероятность, что выброс краем заденет Землю в ночь на 4 октября.

"Если первый выброс прошел к востоку от Земли, то вероятность, что этот ее заденет, много выше. А вот какой силы будет магнитная буря, станет известно скоро", – отметил Язев.

В телеграм-канале "Метеочувствительность. Магнитные бури. Метеозависимость. Психосоматика" отметили, что "если был выброс плазмы, то ждем 9 баллов бури".