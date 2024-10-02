Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшее время
На Солнце менее чем через сутки произошло две вспышки
02 октября 2024, 13:40, ИА Амител
Солнце вступило в новый период активности, в связи с чем на Земле ожидаются сильные магнитные бури, рассказал irk.aif.ru астроном и профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.
По его данным, на Солнце менее чем через сутки произошло две вспышки – одна "достаточно ощутимая" и вторая – "почти в десять ее раз сильнее". При этом есть вероятность, что выброс краем заденет Землю в ночь на 4 октября.
"Если первый выброс прошел к востоку от Земли, то вероятность, что этот ее заденет, много выше. А вот какой силы будет магнитная буря, станет известно скоро", – отметил Язев.
В телеграм-канале "Метеочувствительность. Магнитные бури. Метеозависимость. Психосоматика" отметили, что "если был выброс плазмы, то ждем 9 баллов бури".
20:33:44 02-10-2024
неправда в статье, только что проверил уважаемый сайт погоды и теомаг - нету там никаких бурь вплоть до 4го окт