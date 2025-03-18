Черновики заявлений в первый класс стали доступны на "Госуслугах"

С их помощью можно повысить шанс на прием в нужную школу: в первую очередь зачисляют тех, кто подал заявление раньше

18 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

На "Госуслугах" открылось создание черновиков заявлений на поступление ребенка в первый класс. Родители могут заполнить его заранее, а в день старта приемной кампании только нажать кнопку "Отправить". Об этом сообщает Минцифры.

В ведомстве пояснили, что такая мера повышает шансы на прием в нужную школу: в первую очередь зачисляют тех, кто раньше подал заявление.

После формирования заявления на портале появится таймер обратного отсчета. Он подскажет, через какое время заявление можно отправить. За день до старта приемной кампании родитель будущего первоклассника получит дополнительное напоминание. Согласие на автоматическую отправку заявления можно дать при наличии льгот.

До 30 июня будут принимать будущих школьников по месту прописки, а также льготников. С 6 июля по 5 сентября прием продлится вне зависимости от адреса проживания – ребенка зачислят в школу при наличии свободных мест.