"Чёрную икру" на стенах назвали первым признаком появления тараканов

Тараканы могут погрызть продукты, книги, изделия из кожи и даже мебель

18 мая 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Определить появление тараканов в доме можно по нескольким признакам, рассказал изданию "Секрет фирмы" ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

Эксперт напомним, что тараканы днём прячутся в трещинах и щелях в полу, за плинтусами и в стенах, а ночью покидают укромные места. Так что в светлое время суток их встретить сложно, во всяком случае до тех пор, пока их не развелось очень много и они окончательно не обнаглеют.

Чтобы выявить тараканов в доме, в первую очередь следует обратить внимание на мелкие шарики на столах, стенах, посуде и других местах, где есть еда и вода – это отходы жизнедеятельности. Такие места нужно тщательно мыть.

Тараканы также могут погрызть продукты, книги, изделия из кожи, комнатные растения и даже мебель – это тоже один из признаков.

Если есть сомнения, то стоит проверить пространство за мебелью, бытовыми приборами, под навесными потолками и за батареями.