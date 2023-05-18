"Чёрную икру" на стенах назвали первым признаком появления тараканов
Тараканы могут погрызть продукты, книги, изделия из кожи и даже мебель
18 мая 2023, 17:40, ИА Амител
Определить появление тараканов в доме можно по нескольким признакам, рассказал изданию "Секрет фирмы" ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев.
Эксперт напомним, что тараканы днём прячутся в трещинах и щелях в полу, за плинтусами и в стенах, а ночью покидают укромные места. Так что в светлое время суток их встретить сложно, во всяком случае до тех пор, пока их не развелось очень много и они окончательно не обнаглеют.
Чтобы выявить тараканов в доме, в первую очередь следует обратить внимание на мелкие шарики на столах, стенах, посуде и других местах, где есть еда и вода – это отходы жизнедеятельности. Такие места нужно тщательно мыть.
Тараканы также могут погрызть продукты, книги, изделия из кожи, комнатные растения и даже мебель – это тоже один из признаков.
Если есть сомнения, то стоит проверить пространство за мебелью, бытовыми приборами, под навесными потолками и за батареями.
18:14:58 18-05-2023
У соседки и днём не боятся, и в холодильнике её живут. Травить отказывается((((
19:17:30 18-05-2023
Тараканов подкидывают в дома засланные чувачки из всяких травильческих контор. Под покровом ночи коробку с выводком и взрослых особей суют гады в наши замочные скважины. Настало время разобраться)
20:16:40 18-05-2023
гость (18:14:58 18-05-2023) У соседки и днём не боятся, и в холодильнике её живут. Трави... зоошиза.
23:34:23 18-05-2023
То, что подбрасывают тараканов на чердак, подавалы и тд. это точно! Сразу в подъезде или около него появляется объявление о СЭС, которая собирается травить за деньги. Ещё раз поймаю этих уродов с тараканами, снасильничаю и тараканов запихаю в... Опу!
09:32:43 19-05-2023
Я тоже видела-около мусоропровода появилась утром газетка с программой, там этих особей куча,разных размеров, и уже по стенам начали расползаться, побрызгала их дихлофосом, смела на совочек и выкинула, всё больше нет.