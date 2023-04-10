Барнаульскому детсаду вынесли предостережение после жалоб родителей на тараканов

В образовательном учреждении провели внеплановую дополнительную обработку

10 апреля 2023, 12:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульскому детсаду № 63 на улице Гоголя выдали предостережение после жалоб родителей на тараканов в раздевалках. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на региональный Роспотребнадзор – ведомство провело дополнительную внеплановую проверку.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, 27 марта в управление обратились родители, чьи дети посещают дошкольное учреждение. Они пожаловались на тараканов в раздевалках – насекомые оккупировали детские шкафчики для одежды.

Специалисты надзорного органа совместно с сотрудниками комитета по образованию провели проверку. 31 марта в связи с обнаружением насекомых дополнительно к текущей дезинсекции была проведена внеплановая обработка силами специализированной организации.

Самому детсаду внесли предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Отмечается, что дезинсекция в образовательных учреждений должна проводиться не менее двух раз в месяц.

Отметим, что специалисты комитета по образованию заявляли, что в детском саду регулярно осматриваются помещения на наличие насекомых. Дезинсекция в детском саду уже проводилась 3 и 17 марта.