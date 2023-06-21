Черный аист Роберт вернулся на Алтай в день рождения Роберта Рождественского
Птица прилетела в Косихинский район – прямо к старту ежегодного фестиваля в честь поэта на его родине
21 июня 2023, 08:45, ИА Амител
Краснокнижный черный аист по имени Роберт вернулся в Алтайский край 20 июня – в день рождения поэта Роберта Рождественского, в честь кого птице и дали такую кличку.
Как сообщают "Вести Алтай", прилетел аист именно в Косихинский район – прямо к старту ежегодного фестиваля Рождественского на его родине.
В сюжете напомнили, что еще в 2019 году алтайские орнитологи надели передатчики на 19 черных аистов, одного из которых и назвали Робертом. Ежегодно птицы улетают на зимовку в Индию. А со временем стало известно, что все они, кроме Роберта, погибли.
Ранее рассказали, как пройдет фестиваль Роберта Рождественского на Алтае и кто из звезд на него приедет.
02:11:20 22-06-2023
Прямо чудо какое- то. И дата и место все совпало)) Очень хочется верить, что это правда, а не пиар " рождественских" мероприятий. Ждем коммента от Алексея Эбеля. Если подтвердит, то...интересная история,учитывая,что Роберт пропадал надолго.