Черный аист Роберт вернулся на Алтай в день рождения Роберта Рождественского

Птица прилетела в Косихинский район – прямо к старту ежегодного фестиваля в честь поэта на его родине

21 июня 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Вести Алтай"

Краснокнижный черный аист по имени Роберт вернулся в Алтайский край 20 июня – в день рождения поэта Роберта Рождественского, в честь кого птице и дали такую кличку.

Как сообщают "Вести Алтай", прилетел аист именно в Косихинский район – прямо к старту ежегодного фестиваля Рождественского на его родине.

В сюжете напомнили, что еще в 2019 году алтайские орнитологи надели передатчики на 19 черных аистов, одного из которых и назвали Робертом. Ежегодно птицы улетают на зимовку в Индию. А со временем стало известно, что все они, кроме Роберта, погибли.

Ранее рассказали, как пройдет фестиваль Роберта Рождественского на Алтае и кто из звезд на него приедет.