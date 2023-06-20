Как пройдет фестиваль Роберта Рождественского на Алтае и кто из звезд приедет?

Одно из главных культурных событий лета стартовало в Барнауле

20 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского стартовал в Алтайском крае. Он пройдет с 20 по 24 июня. Финальный день фестиваля по традиции проведут в селе Косиха на Яру Любви 24 июня. Как и всегда в программе форума встречи с известными писателями, поэтами. Ожидается также выступление российских артистов. Главным гостем мероприятия станет дочь нашего знаменитого земляка – Екатерина Рождественская. Рассказываем, как пройдёт фестиваль и какие мероприятия посетить.

Итак, как начнется фестиваль?

Все мероприятия стартуют 20 июня. В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая пройдет День Роберта Рождественского, который откроет программу Литературного фестиваля.

С 12 часов запланирована демонстрация клипов творческой лаборатории "Видеопоэзия" на стихи Рождественского". Впервые лаборатория была проведена в 2020 году. Команда проекта – Молодежный центр кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин и Василий Романов.

Какие литературные мероприятия еще пройдут?

21 июня состоится специальная программа, посвященная 100-летию Расула Гамзатова – близкого друга Рождественского. Она пройдёт в краевой библиотеке имени Шишкова. А вот 22 июня в Барнауле начнет работу семинар молодых литераторов, в Алейске проведут творческую встречу с писателями – участниками фестиваля. 23 июня в краевой библиотеке состоится творческая встреча с писателями Ладой Пузыревской (г. Новосибирск) и Игорем Паниным (г. Москва).

Какие артисты выступят?

Если в прошлом году на Алтай приезжали Лариса Долина и Александр Розенбаум, то в этом году список гостей не такой известный. Однако музыканты от этого не менее хорошие. Вечером 23 июня в краевой филармонии состоится концертная программа с участием Мариам Мерабовой, Сергея Волчкова, вокальной группы "Квартет ПРО" и симфонического оркестра филармонии. Также они выступят в селе Косиха на закрытии фестиваля. Оно пройдет 24 июня.

Кто станет главным гостем фестиваля?

Уже по традиции дочь поэта – Екатерина Рождественская. 23 июня в краевой столице она презентует документальный фильм "Семь мгновений Роберта Рождественского" (реж. П. Меняйло). Показ фильма и встреча с Екатериной состоится в кинотеатре "Мир".

В прошлом году, кстати, Екатерина дала amic.ru интервью в проекте "Переговорка".