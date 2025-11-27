Чеширский Кот, Матроскин и Багира стали самыми любимыми животными из литературы у россиян

Рейтинг персонажей составили по итогам исследования "Литрес", ВТБ и LiveLib

27 ноября 2025, 17:00, ИА Амител

Кот. Книги / Фото: ru.freepik.com

"ЛитРес", ВТБ и LiveLib* провели исследование, чтобы выяснить, какие образы животных из литературы являются самыми любимыми у читателей. Результаты показали, что первое место среди персонажей сказок и произведений занимает Чеширский Кот, да и среди российских и зарубежных литературных героев продолжают царствовать кошачьи.

Лидеры среди сказочных героев

По данным опроса, более 38% участников выбрали Чеширского Кота из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" как любимого сказочного персонажа. Это фантастическое животное возглавило рейтинг благодаря загадочной и неуловимой личности.

На втором и третьем местах в рейтинге среди героев сказок расположились Кот ученый из "Руслана и Людмилы" Александра Пушкина (24%) и Кот в сапогах из "Сказок моей матушки Гусыни" Шарля Перро (23%).

Кошки в русской литературе

Не менее любимы – кошки из русской литературы. На первом месте с большим отрывом оказался кот Матроскин (47%) из повести Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот". Добросердечность и искренность сделали его народным героем. Вторая позиция досталась Коту Бегемоту (43%) из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Этот харизматичный и остроумный кот стал символом смелости и интеллектуального блеска. Замкнул топ-3 котенок по имени Гав (37%) из книги Григория Остера, покоривший сердца своей наивностью и добротой.

Популярные животные из зарубежных книг

Среди зарубежных литературных животных также лидируют кошки. Первое место заняла пантера Багира (44%) из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга. На второй строчке расположилась сова Букля (30%) из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Третье место занял мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%) – еще один герой "Книги джунглей", который прославился храбростью и стремлением защищать других.

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян – коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки – ни пса Шарика, ни Белого Бима Черного уха, ни Муму или Каштанки», – отметила шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева.

По ее словам, кошки могут быть как добрыми советчиками, так и служителями зла, балансируя между реальной и загробной жизнью. В то время как собаки больше играют роль верных друзей и надежных соратников.

Чтение сказок способствует развитию умения анализировать жизненные ситуации и поступки героев, что помогает детям формировать базовые социальные нормы и ценности, культурный код поколений, считает член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании банка Дмитрий Брейтенбихер.

«Именно сила интеллектуального осмысления отличает литературу от других форм творчества. В своих корпоративных социальных проектах мы нередко используем творческое переосмысление, помогая адаптировать восприятие классики и сохранять культурное наследие России», – подытожил Дмитрий Брейтенбихер.

Опрос прошел в ноябре 2025 года среди более 600 россиян в возрасте 18–65 лет из городов с населением от 100 тыс. человек. Респонденты отвечали через онлайн-форму. Все опрашиваемые принимались за 100%, а остальные данные рассчитывали от этого числа. Участникам предложили как готовые варианты ответов, так и графу "Другое". Можно было выбирать несколько вариантов.

*LiveLib ("ЛайфЛиб")