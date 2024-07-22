Четную сторону проспекта Красноармейского в Барнауле перекроют 22 июля

Движение ограничат с 21:00

22 июля 2024, 16:21, ИА Амител

Перекрытие проспекта Красноармейского в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Движение по четной стороне проспекта Красноармейского перекроют сегодня, 22 июля, с 21:00. Проезд будет закрыт от улицы Песчаной до улицы Папанинцев.

Напомним, что на перекрытом участке будет проходить второй этап реконструкции канализационного коллектора. Там проведут земляные работы и заменят старые трубы на трубопровод из современного материала и большего диаметра. Машины будут ездить по схеме, которая действовала на другой стороне проспекта.

Отметим, что работы на нечетной стороне удалось выполнить быстрее: на две недели раньше запланированного. Как отметил гендиректор барнаульского водоканала Андрей Полюго, если сохранятся благоприятные погодные условия, то полностью движение откроют к 1 августа.