Четверо алтайских биатлонистов вошли в состав сборной России

Они примут участие в этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

18 ноября 2024, 20:40, ИА Амител

Лыжи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1603797

Состав сборной России по биатлону для участия в этапе Кубка Содружества, который пройдет в Ханты-Мансийске с 22 по 24 ноября, уже определен.

В рамках соревнований мужчины и женщины будут соревноваться в спринтерских гонках, пасьютах и масс-стартах.

Как сообщает "Алтайский спорт", состав сборной был определен голосованием на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России. В итоге в состав команды вошли четверо спортсменов из Алтайского края: Даниил Серохвостов, Анастасия Гришина, Олег Домичек и Леонид Кульгускин. Все они представляют краевой Центр спортивной подготовки.

Ранее сообщалось, что барнаульский хоккеист Кирилл Марченко вошел в число лучших игроков клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс".