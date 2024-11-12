Барнаульский хоккеист вошел в число лучших игроков клуба НХЛ

Кирилл Марченко забросил 50 шайб за 151 матч

12 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Хоккеисты / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Барнаульский хоккеист Кирилл Марченко вошел в число лучших игроков клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". 24-летний нападающий забил гол и отдал результативную передачу в очередном матче регулярного чемпионата против "Анахайм Майти Дакс".

Тем не менее "жакеты" проиграли со счетом 2:4.

Теперь в активе форварда "Коламбуса" 50 заброшенных шайб в заокеанской карьере. На такое достижение Марченко потребовался 151 матч. Это второй результат в истории "Коламбуса". Рекордсменом клуба остается нападающий Рик Нэш. Ему для достижения отметки 50 голов понадобились 133 матча.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Он начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. Затем переехал в Ханты-Мансийск, где выступал за местную "Югру". С 2022 года Марченко играет за "Коламбус".