Четверо человек, включая двоих детей, погибли при пожаре под Новосибирском
Предварительная причина возгорания – неисправная проводка
27 июня 2024, 11:45, ИА Амител
Фото с места пожара / Mash Siberia
Пожар, забравший жизни четырех человек, произошел в селе Убинском Новосибирской области. Об этом сообщает Mash Siberia.
Частный дом сгорел в ночь на 27 июня. На месте пожарные обнаружили тела двух женщин, а также детей двух и пятнадцати лет. Пострадала 14-летняя девочка, которую госпитализировали.
Предварительная версия возгорания – неисправная проводка. Точную причину установят эксперты.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Комментарии 0