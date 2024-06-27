Четверо человек, включая двоих детей, погибли при пожаре под Новосибирском

Предварительная причина возгорания – неисправная проводка

27 июня 2024, 11:45, ИА Амител

Фото с места пожара / Mash Siberia

Пожар, забравший жизни четырех человек, произошел в селе Убинском Новосибирской области. Об этом сообщает Mash Siberia.

Частный дом сгорел в ночь на 27 июня. На месте пожарные обнаружили тела двух женщин, а также детей двух и пятнадцати лет. Пострадала 14-летняя девочка, которую госпитализировали.

Предварительная версия возгорания – неисправная проводка. Точную причину установят эксперты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.