Трамвай маршрута № 7 загорелся в Барнауле на Горе

Все пассажиры эвакуировались самостоятельно

26 июня 2024, 18:34, ИА Амител

Загоревшийся трамвай / Фото: "Подслушано Барнаул"

Трамвай загорелся на улице Аванесова в нагорной части Барнаула. Как сообщает канал "Подслушано Барнаул", инцидент случился возле лицея № 2.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в трамвае находились 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за обрыва несущего троса контактной сети. На месте работают специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту и МУП "Горэлектротранс".

Движение трамваев маршрута № 7 на данном участке временно ограничено.