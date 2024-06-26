Трамвай маршрута № 7 загорелся в Барнауле на Горе
Все пассажиры эвакуировались самостоятельно
26 июня 2024, 18:34, ИА Амител
Загоревшийся трамвай / Фото: "Подслушано Барнаул"
Трамвай загорелся на улице Аванесова в нагорной части Барнаула. Как сообщает канал "Подслушано Барнаул", инцидент случился возле лицея № 2.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, в трамвае находились 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за обрыва несущего троса контактной сети. На месте работают специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту и МУП "Горэлектротранс".
Движение трамваев маршрута № 7 на данном участке временно ограничено.
18:48:42 26-06-2024
кучно пошли! наверное, к дождю.
19:14:25 26-06-2024
Как? Уже второй? Однако...
19:34:58 26-06-2024
Что -то часто стали семёрки гореть
20:30:59 26-06-2024
И некого наказать, нет ни чьей вины? Где комментарии по этому поводу?
23:43:55 26-06-2024
Гость (20:30:59 26-06-2024) И некого наказать, нет ни чьей вины? Где комментарии по этом... Так жарко же. Вот и перегрелся - старенький уже.
21:41:02 26-06-2024
Опять???
22:39:32 26-06-2024
конташку давно пора менять
22:39:38 26-06-2024
Трамвай старый. Уставший. Мог бы говорить, уже давно попросил бы себя пристрелить.
08:35:41 27-06-2024
Гость (22:39:38 26-06-2024) Трамвай старый. Уставший. Мог бы говорить, уже давно попроси... При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу. Они сеть контактную не пробовали в нормальном состоянии содержать, а не вот это вот все?
09:28:43 27-06-2024
Гость (08:35:41 27-06-2024) При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу...
а оборвался наверно потому что жарко. провод провис и пантографом порвало
10:26:00 27-06-2024
Гость (09:28:43 27-06-2024) а оборвался наверно потому что жарко. провод провис и па... Давят на газульку сильно и пережигают провод. Это вам любой машинист электровоза скажет.
10:38:20 27-06-2024
Гость (08:35:41 27-06-2024) При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу... Одно другому не мешает.