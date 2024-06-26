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Трамвай маршрута № 7 загорелся в Барнауле на Горе

Все пассажиры эвакуировались самостоятельно

26 июня 2024, 18:34, ИА Амител

Загоревшийся трамвай / Фото: "Подслушано Барнаул"
Загоревшийся трамвай / Фото: "Подслушано Барнаул"

Трамвай загорелся на улице Аванесова в нагорной части Барнаула. Как сообщает канал "Подслушано Барнаул", инцидент случился возле лицея № 2.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в трамвае находились 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за обрыва несущего троса контактной сети. На месте работают специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту и МУП "Горэлектротранс".

Движение трамваев маршрута № 7 на данном участке временно ограничено.

Барнаул трамваи

Комментарии 12

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Элен без ребят

18:48:42 26-06-2024

кучно пошли! наверное, к дождю.

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Шурик

19:14:25 26-06-2024

Как? Уже второй? Однако...

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Гость

19:34:58 26-06-2024

Что -то часто стали семёрки гореть

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Гость

20:30:59 26-06-2024

И некого наказать, нет ни чьей вины? Где комментарии по этому поводу?

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Гость

23:43:55 26-06-2024

Гость (20:30:59 26-06-2024) И некого наказать, нет ни чьей вины? Где комментарии по этом... Так жарко же. Вот и перегрелся - старенький уже.

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Светлана

21:41:02 26-06-2024

Опять???

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Гость

22:39:32 26-06-2024

конташку давно пора менять

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Гость

22:39:38 26-06-2024

Трамвай старый. Уставший. Мог бы говорить, уже давно попросил бы себя пристрелить.

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Гость

08:35:41 27-06-2024

Гость (22:39:38 26-06-2024) Трамвай старый. Уставший. Мог бы говорить, уже давно попроси... При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу. Они сеть контактную не пробовали в нормальном состоянии содержать, а не вот это вот все?

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Гость

09:28:43 27-06-2024

Гость (08:35:41 27-06-2024) При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу...
а оборвался наверно потому что жарко. провод провис и пантографом порвало

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Гость

10:26:00 27-06-2024

Гость (09:28:43 27-06-2024) а оборвался наверно потому что жарко. провод провис и па... Давят на газульку сильно и пережигают провод. Это вам любой машинист электровоза скажет.

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Гость

10:38:20 27-06-2024

Гость (08:35:41 27-06-2024) При чем тут трамвай-то? Там провод оборвался и упал на крышу... Одно другому не мешает.

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