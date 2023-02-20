Четверо детей и женщина погибли в страшном ДТП на российской трассе
Автомобилистка выехала на встречку и врезалась в фуру
20 февраля 2023, 09:00, ИА Амител
Кадр из видео: "Известия"
Четверо детей и один взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Мордовии, сообщает РЕН ТВ.
Авария случилась вечером 19 февраля на 31-м километре трассы Ульяновск – Дубенки.
По данным МВД, женщина, перевозя несовершеннолетних на "Ладе Ларгус", выехала на встречку и столкнулась с фурой. Затем машина загорелась.
"В результате аварии погибла 36-летняя женщина с 12-летним сыном и 11-летней дочерью, а также двое мальчиков 6 лет и 9 лет", – пишет издание.
Комментарии 2