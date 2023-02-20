НОВОСТИПроисшествия

Четверо детей и женщина погибли в страшном ДТП на российской трассе

Автомобилистка выехала на встречку и врезалась в фуру

20 февраля 2023, 09:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Известия"
Кадр из видео: "Известия"

Четверо детей и один взрослый погибли в ДТП с грузовиком в Мордовии, сообщает РЕН ТВ.

Авария случилась вечером 19 февраля на 31-м километре трассы Ульяновск – Дубенки.

По данным МВД, женщина, перевозя несовершеннолетних на "Ладе Ларгус", выехала на встречку и столкнулась с фурой. Затем машина загорелась.

"В результате аварии погибла 36-летняя женщина с 12-летним сыном и 11-летней дочерью, а также двое мальчиков 6 лет и 9 лет", – пишет издание.

Фото: vk.com/gumvd42

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НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 2

  • Опять дети....
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Опять женщины за рулём.
    20 февраля, Гость   Ответить
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