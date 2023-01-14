Пять человек погибли в ДТП с автобусом на сибирской трассе

Водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением

14 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: vk.com/gumvd42

Пять человек погибли при столкновении легковушки с автобусом в Кемеровской области, сообщили в полиции Кузбасса.

Авария случилась 14 января около 12:45 на 233-м километре трассы Р-255 "Сибирь" в Топкинском муниципальном округе. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» ехал со стороны города Кемерово и по пути нарушил правила обгона, не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом НефАЗ.

"В результате водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением Топки — Кемерово, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался", — рассказали в ведомстве.

Движение на участке трассы полностью перекрыли. Полицейские проводят проверку.

Напомним, 13 января на трассе Барнаул — Павловск случилось массовое ДТП с участием четырёх авто. Пострадавших нет.