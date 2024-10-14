Четверо россиян получили ножевые ранения во время драки с мигрантами под Петербургом

Произошедшим заинтересовался Александр Бастрыкин

14 октября 2024, 17:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Четверо россиян получили ножевые ранения во время уличной драки в Янино Ленинградской области, пишет "360" со ссылкой на СКР.

В телеграм-каналах ранее сообщили, что у местных жителей случился конфликт с мигрантами. По данным следователей, все пострадавшие – граждане РФ, работники местного магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.