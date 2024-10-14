Четверо россиян получили ножевые ранения во время драки с мигрантами под Петербургом
Произошедшим заинтересовался Александр Бастрыкин
14 октября 2024, 17:15, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Четверо россиян получили ножевые ранения во время уличной драки в Янино Ленинградской области, пишет "360" со ссылкой на СКР.
В телеграм-каналах ранее сообщили, что у местных жителей случился конфликт с мигрантами. По данным следователей, все пострадавшие – граждане РФ, работники местного магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.
17:49:54 14-10-2024
Это война... Скрытая война..
23:10:41 14-10-2024
Хватит ментам с ними дружбу водить, через бабло.