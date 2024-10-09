Мигранта в Барнауле отправили под стражу за перевод денег террористам
Он отправил 10 тысяч рублей на нужды запрещенной организации
09 октября 2024, 20:10, ИА Амител
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/929015
Гражданина Таджикистана в Барнауле отправили под стражу за перевод денег террористической организации. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Мужчина через интернет познакомился с человеком, поддерживающим идеологию запрещенной террористической организации.
Через некоторое время он сам перевел 10 тысяч рублей, зная, что эти деньги пойдут на нужды террористов.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд принял решение отправить его под стражу.
20:29:23 09-10-2024
Из заголовка статьи осталось непонятным - он тенге перевел или все таки деньги?
09:28:02 10-10-2024
Гражданина Таджикистана --- типа партнеры
12:11:52 10-10-2024
Какая тебе разница в какой валюте были переведены деньги. Из Барнаула значит в рублях. Позаботься и задай вопрос а в каких условиях содержится тот кто поддерживает террористов ? и подрывает устои государства к которому не имеет ни какого отношения?
20:52:36 10-10-2024
Гость (12:11:52 10-10-2024) Какая тебе разница в какой валюте были переведены деньги. Из... Заголовок то редакция исправила., а вот в адресной строке значится: "...barnaule-otpravili-pod-strazhu-za-perevod-teneg-terroristam-..."
Так что отстань, противный. Первоначально было "...перевел тенег..."