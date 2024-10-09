Мигранта в Барнауле отправили под стражу за перевод денег террористам

Он отправил 10 тысяч рублей на нужды запрещенной организации

09 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/929015

Гражданина Таджикистана в Барнауле отправили под стражу за перевод денег террористической организации. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Мужчина через интернет познакомился с человеком, поддерживающим идеологию запрещенной террористической организации.

Через некоторое время он сам перевел 10 тысяч рублей, зная, что эти деньги пойдут на нужды террористов.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Суд принял решение отправить его под стражу.