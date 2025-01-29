Четверо жителей Кузбасса жестоко избили супружескую пару и оставили умирать в горящем доме

Женщина скончалась от травмы головы, а за жизнь ее мужа борются врачи

29 января 2025, 15:15, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Кемеровской области трое мужчин и женщина ворвались в дом к своим знакомым, где изнасиловали хозяйку и избили ее мужа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, четверо жителей Калтана пришли домой к своей знакомой, чтобы отомстить. Они изнасиловали женщину, после чего жестоко избили ее супруга. Затем злоумышленники подожгли дом и скрылись с места преступления.

"После того как фигуранты покинули место происшествия, соседи заметили в доме потерпевших признаки возгорания, вызвали сотрудников МЧС", – добавили в Следкоме.

Мужчина выжил, его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причиной смерти женщины, по предварительным данным, стала травма головы.