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Четверо жителей Кузбасса жестоко избили супружескую пару и оставили умирать в горящем доме

Женщина скончалась от травмы головы, а за жизнь ее мужа борются врачи

29 января 2025, 15:15, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru
Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Кемеровской области трое мужчин и женщина ворвались в дом к своим знакомым, где изнасиловали хозяйку и избили ее мужа. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, четверо жителей Калтана пришли домой к своей знакомой, чтобы отомстить. Они изнасиловали женщину, после чего жестоко избили ее супруга. Затем злоумышленники подожгли дом и скрылись с места преступления.

"После того как фигуранты покинули место происшествия, соседи заметили в доме потерпевших признаки возгорания, вызвали сотрудников МЧС", – добавили в Следкоме.

Мужчина выжил, его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Причиной смерти женщины, по предварительным данным, стала травма головы.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Калтана, одна из которых женщина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3, ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – сообщили в ведомстве.

Криминал Происшествия Кемеровская область

Комментарии 1

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Гость

18:30:47 29-01-2025

Как это УМЫШЛЕННОЕ(!) причинение тяжкого вреда здоровью может повлечь смерть потерпевшего по "НЕОСТОРОЖНОСТИ"? Что за "юристами" стряпаются такие бредовые формулировки в УК РФ?

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