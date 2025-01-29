Четверо жителей Кузбасса жестоко избили супружескую пару и оставили умирать в горящем доме
Женщина скончалась от травмы головы, а за жизнь ее мужа борются врачи
29 января 2025, 15:15, ИА Амител
В Кемеровской области трое мужчин и женщина ворвались в дом к своим знакомым, где изнасиловали хозяйку и избили ее мужа. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, четверо жителей Калтана пришли домой к своей знакомой, чтобы отомстить. Они изнасиловали женщину, после чего жестоко избили ее супруга. Затем злоумышленники подожгли дом и скрылись с места преступления.
"После того как фигуранты покинули место происшествия, соседи заметили в доме потерпевших признаки возгорания, вызвали сотрудников МЧС", – добавили в Следкоме.
Мужчина выжил, его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Причиной смерти женщины, по предварительным данным, стала травма головы.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Калтана, одна из которых женщина. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3, ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – сообщили в ведомстве.
18:30:47 29-01-2025
Как это УМЫШЛЕННОЕ(!) причинение тяжкого вреда здоровью может повлечь смерть потерпевшего по "НЕОСТОРОЖНОСТИ"? Что за "юристами" стряпаются такие бредовые формулировки в УК РФ?