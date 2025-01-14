НОВОСТИОбщество

Четверть барнаульцев хотят приводить домашних животных на работу

Женщины чаще мужчин одобряют присутствие питомцев в рабочем коллективе

14 января 2025, 11:00, ИА Амител

Питомцы на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E
Питомцы на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле 27% трудоустроенных граждан поддерживают инициативу время от времени брать с собой на работу кота или собаку, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

"В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать. 27% барнаульцев поддерживают такую инициативу. 25% нейтрально относятся к возможности встречи с питомцем в офисе", – говорится в исследовании.

42% опрошенных отрицательно относятся к инициативе. Чаще всего свою позицию они объясняют неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца.

Отмечается, что женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (30% против 25%).

"По 5% кошатников и собачников рассказали, что уже сейчас могут приводить питомцев на работу", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 27 ноября по 27 декабря 2024 года среди менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения из Барнаула.

Барнаул опросы

Комментарии 23

Avatar Picture
Гость

11:03:00 14-01-2025

За что питомцам-то этот парадокс?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:25 14-01-2025

Гость (11:03:00 14-01-2025) За что питомцам-то этот парадокс?... Вот именно. Ну ладно нам такое наказание - ходить на работу каждый день, но им-то за что?

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:39 14-01-2025

А у животных спросили??

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:28 14-01-2025

Гость (11:03:39 14-01-2025) А у животных спросили??...
И какой от них ожидается ответ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:50 14-01-2025

жральни и сральни кто питомцам оборудует?
это площадь и деньги

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:43 14-01-2025

Я думаю мой шарик ахренел бы, если бы его с цепи сняли и повелиин а работу ) ) ) ).
Собаки созданы для охраны дома, кошки для ловли мышей, все остальное -это не более чем игрушки, вот именно этих, покупающих игрушки людей и надо чипировать чтобы отвечали за питомцев.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:14 14-01-2025

Гость (11:09:43 14-01-2025) Я думаю мой шарик ахренел бы, если бы его с цепи сняли и пов...
вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в будке?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:29:21 14-01-2025

Гость (12:02:14 14-01-2025) вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в б... почему вчерашняя?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:19:54 14-01-2025

Гость (12:02:14 14-01-2025) вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в б...
Как бы там ни было, а котанов, сидящих всю жизнь в четырёх квартирных стенах, очень жаль

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:11 14-01-2025

животные разносят и передают человеку 500 разновидностей страшных вирусов так что если это введут то работники копытится начнут массово

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:29 14-01-2025

Гость (11:10:11 14-01-2025) животные разносят и передают человеку 500 разновидностей стр... Люди разносят и передают друг другу 5000 разновидностей страшных вирусов так что если бы они не ходили на работу и не контактировали друг с другом, то все были здоровы.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:31 14-01-2025

Гость (11:27:29 14-01-2025) Люди разносят и передают друг другу 5000 разновидностей стра... Интернет передаёт людям 50000 страшных мозговых слизней, и ничего, все счастливы, умны и обаятельны, как академик Капица.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:33 14-01-2025

Только бездельник может притащить с собой на работу питомца

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:25:37 14-01-2025

Гость (11:19:33 14-01-2025) Только бездельник может притащить с собой на работу питомца... Не...Можно же привести с собой бойцовскую или сторожевую и посадить рядом с рабочим местом, чтобы коллеги сахар не тырили...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

11:32:44 14-01-2025

"В Тулу со своим самоваром не ездят" (с)

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:49 14-01-2025

ППШариков (11:32:44 14-01-2025) "В Тулу со своим самоваром не ездят" (с)... Там уже не разобрать где самовар, а где тула.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:54:50 14-01-2025

Гость (14:05:49 14-01-2025) Там уже не разобрать где самовар, а где тула.... Это точно ...а где тараканы в голове.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:14 14-01-2025

Большинство своих тараканов на работу таскают. В голове.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:00 14-01-2025

Был у нас коллега, иногда приводил свою собаку. По пятницам, когда собирался на дачу, чтобы сразу с работы, не заезжая домой. Всё бы ничего, собака охотничья, воспитанная, не лаяла, не агрилась. НО! Периодически пукала, существенно портила воздух в помещении, это жесть, находиться невозможно, а работать надо!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:08 14-01-2025

Гость (15:13:00 14-01-2025) Был у нас коллега, иногда приводил свою собаку. По пятницам...
Может на самом деле это кто-то из коллег...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:33 14-01-2025

ЗАЧЕМ приводить животных на работу????

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:49 14-01-2025

Гость (17:53:33 14-01-2025) ЗАЧЕМ приводить животных на работу????... Ну мало ли, Буренку доить без отрыва от производства.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:53:22 14-01-2025

Таскать питомцев на работу - это издевательство над ними. А для кошек еще и сильнейший стресс.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров