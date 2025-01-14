Четверть барнаульцев хотят приводить домашних животных на работу
Женщины чаще мужчин одобряют присутствие питомцев в рабочем коллективе
14 января 2025, 11:00, ИА Амител
В Барнауле 27% трудоустроенных граждан поддерживают инициативу время от времени брать с собой на работу кота или собаку, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
"В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать. 27% барнаульцев поддерживают такую инициативу. 25% нейтрально относятся к возможности встречи с питомцем в офисе", – говорится в исследовании.
42% опрошенных отрицательно относятся к инициативе. Чаще всего свою позицию они объясняют неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца.
Отмечается, что женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (30% против 25%).
"По 5% кошатников и собачников рассказали, что уже сейчас могут приводить питомцев на работу", – выяснили социологи.
Опрос проведен с 27 ноября по 27 декабря 2024 года среди менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения из Барнаула.
11:03:00 14-01-2025
За что питомцам-то этот парадокс?
11:40:25 14-01-2025
Гость (11:03:00 14-01-2025) За что питомцам-то этот парадокс?... Вот именно. Ну ладно нам такое наказание - ходить на работу каждый день, но им-то за что?
11:03:39 14-01-2025
А у животных спросили??
18:18:28 14-01-2025
Гость (11:03:39 14-01-2025) А у животных спросили??...
И какой от них ожидается ответ?
11:06:50 14-01-2025
жральни и сральни кто питомцам оборудует?
это площадь и деньги
11:09:43 14-01-2025
Я думаю мой шарик ахренел бы, если бы его с цепи сняли и повелиин а работу ) ) ) ).
Собаки созданы для охраны дома, кошки для ловли мышей, все остальное -это не более чем игрушки, вот именно этих, покупающих игрушки людей и надо чипировать чтобы отвечали за питомцев.
12:02:14 14-01-2025
Гость (11:09:43 14-01-2025) Я думаю мой шарик ахренел бы, если бы его с цепи сняли и пов...
вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в будке?
17:29:21 14-01-2025
Гость (12:02:14 14-01-2025) вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в б... почему вчерашняя?
18:19:54 14-01-2025
Гость (12:02:14 14-01-2025) вчерашняя деревня, у которой кошка - в сарае, собака в б...
Как бы там ни было, а котанов, сидящих всю жизнь в четырёх квартирных стенах, очень жаль
11:10:11 14-01-2025
животные разносят и передают человеку 500 разновидностей страшных вирусов так что если это введут то работники копытится начнут массово
11:27:29 14-01-2025
Гость (11:10:11 14-01-2025) животные разносят и передают человеку 500 разновидностей стр... Люди разносят и передают друг другу 5000 разновидностей страшных вирусов так что если бы они не ходили на работу и не контактировали друг с другом, то все были здоровы.
14:15:31 14-01-2025
Гость (11:27:29 14-01-2025) Люди разносят и передают друг другу 5000 разновидностей стра... Интернет передаёт людям 50000 страшных мозговых слизней, и ничего, все счастливы, умны и обаятельны, как академик Капица.
11:19:33 14-01-2025
Только бездельник может притащить с собой на работу питомца
11:25:37 14-01-2025
Гость (11:19:33 14-01-2025) Только бездельник может притащить с собой на работу питомца... Не...Можно же привести с собой бойцовскую или сторожевую и посадить рядом с рабочим местом, чтобы коллеги сахар не тырили...
11:32:44 14-01-2025
"В Тулу со своим самоваром не ездят" (с)
14:05:49 14-01-2025
ППШариков (11:32:44 14-01-2025) "В Тулу со своим самоваром не ездят" (с)... Там уже не разобрать где самовар, а где тула.
14:54:50 14-01-2025
Гость (14:05:49 14-01-2025) Там уже не разобрать где самовар, а где тула.... Это точно ...а где тараканы в голове.
13:57:14 14-01-2025
Большинство своих тараканов на работу таскают. В голове.
15:13:00 14-01-2025
Был у нас коллега, иногда приводил свою собаку. По пятницам, когда собирался на дачу, чтобы сразу с работы, не заезжая домой. Всё бы ничего, собака охотничья, воспитанная, не лаяла, не агрилась. НО! Периодически пукала, существенно портила воздух в помещении, это жесть, находиться невозможно, а работать надо!
18:22:08 14-01-2025
Гость (15:13:00 14-01-2025) Был у нас коллега, иногда приводил свою собаку. По пятницам...
Может на самом деле это кто-то из коллег...
17:53:33 14-01-2025
ЗАЧЕМ приводить животных на работу????
19:49:49 14-01-2025
Гость (17:53:33 14-01-2025) ЗАЧЕМ приводить животных на работу????... Ну мало ли, Буренку доить без отрыва от производства.
20:53:22 14-01-2025
Таскать питомцев на работу - это издевательство над ними. А для кошек еще и сильнейший стресс.