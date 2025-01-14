Четверть барнаульцев хотят приводить домашних животных на работу

Женщины чаще мужчин одобряют присутствие питомцев в рабочем коллективе

14 января 2025, 11:00, ИА Амител

Питомцы на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Барнауле 27% трудоустроенных граждан поддерживают инициативу время от времени брать с собой на работу кота или собаку, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

"В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 10% компаний, где условия труда позволяют это делать. 27% барнаульцев поддерживают такую инициативу. 25% нейтрально относятся к возможности встречи с питомцем в офисе", – говорится в исследовании.

42% опрошенных отрицательно относятся к инициативе. Чаще всего свою позицию они объясняют неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца.

Отмечается, что женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (30% против 25%).

"По 5% кошатников и собачников рассказали, что уже сейчас могут приводить питомцев на работу", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 27 ноября по 27 декабря 2024 года среди менеджеров по персоналу и представителей экономически активного населения из Барнаула.