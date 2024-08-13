Четверть прошлогодней прибыли Leroy Merlin пришлась на Россию

Заработок компании в стране составил 287,4 миллиона евро

13 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Тележки из супермаркета / Фото: pxhere.com/ru/photo/642433

В 2023 году четверть прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin пришлась на российский рынок. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на группу Adeo — владельца бренда.

По данным агентства, чистая прибыль группы Adeo от деятельности в России составила 287,4 миллиона евро, что составляет четверть от общей прибыли группы за 2023 год, которая составила 1 миллиард 143 миллиона евро.

В марте 2023 года компания Adeo объявила о намерении передать управление сетью магазинов в России местному менеджменту. Операционный контроль был передан в том же году. В июне 2024 года менеджмент компании объявил о ребрендинге сети, которая теперь называется "Лемана про".

