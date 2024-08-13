Четверть прошлогодней прибыли Leroy Merlin пришлась на Россию
Заработок компании в стране составил 287,4 миллиона евро
13 августа 2024, 08:46, ИА Амител
В 2023 году четверть прибыли французской сети строительных магазинов Leroy Merlin пришлась на российский рынок. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на группу Adeo — владельца бренда.
По данным агентства, чистая прибыль группы Adeo от деятельности в России составила 287,4 миллиона евро, что составляет четверть от общей прибыли группы за 2023 год, которая составила 1 миллиард 143 миллиона евро.
В марте 2023 года компания Adeo объявила о намерении передать управление сетью магазинов в России местному менеджменту. Операционный контроль был передан в том же году. В июне 2024 года менеджмент компании объявил о ребрендинге сети, которая теперь называется "Лемана про".
09:34:58 13-08-2024
Контора от вероятного противника.
Сначала ценами загасила всех конкурентов. А после расправы подняли ценник до максимума.
09:43:23 13-08-2024
Гость (09:34:58 13-08-2024) Контора от вероятного противника.Сначала ценами загасила...
Вам к нам!
11:10:41 13-08-2024
Юрий Эрдман (09:43:23 13-08-2024) Вам к нам! ...
Мест не хватит. Тут половину завсегдатаев сайта лечить надо.
10:08:18 13-08-2024
ну так выручка из за продажи активов в рф, нет?