НОВОСТИКультура

Четвертый "Джон Уик" выйдет в официальный прокат в России

Показывать фильм в кинотеатрах начнут на день раньше мировой премьеры

19 февраля 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из фильма
Кадр из фильма

Четвёртый фильм франшизы "Джон Уик" будет официально показываться в России. Об этом сообщает "Кинопоиск".

Прокатчиком выступит "Атмосфера кино" Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова. В России премьера состоится на день раньше мировой – 23 марта.

Исполнитель главной роли Киану Ривз заявил, что четвёртая часть станет самой зрелищной во всей франшизе. Она также и самой длинной.

Комментарии 2

  • От 1 к 3 Уик становился всё более пуленепробиваемым и все более бессмертным. В 3й уже явно перебор. Хотя постановка боевых сцен подкупает, и профессиональная подготовка Ривза тож.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, соглашусь с Вашим мнением, но я слежу за 4-ым Уиком и его похоже пытаются сделать такой же как 1-ую часть. (Возможно даже лучше). Там будет драма. (Надеюсь, что не как в новой Матрице).
    21 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров