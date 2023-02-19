Четвертый "Джон Уик" выйдет в официальный прокат в России
Показывать фильм в кинотеатрах начнут на день раньше мировой премьеры
19 февраля 2023, 16:55, ИА Амител
Кадр из фильма
Четвёртый фильм франшизы "Джон Уик" будет официально показываться в России. Об этом сообщает "Кинопоиск".
Прокатчиком выступит "Атмосфера кино" Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова. В России премьера состоится на день раньше мировой – 23 марта.
Исполнитель главной роли Киану Ривз заявил, что четвёртая часть станет самой зрелищной во всей франшизе. Она также и самой длинной.
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