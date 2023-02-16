Когда и где в Барнауле покажут новый блокбастер от Marvel о Человеке-муравье?

Фильм попадёт на экраны в русском дубляже

16 февраля 2023, 15:40, ИА Амител

Кадр из фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" / Фото: kinopoisk.ru

Новый блокбастер от Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания" покажут в Барнауле. В кинотеатре "Формула" (находится в ТРЦ "Праздничный") можно будет посмотреть картину с 2 марта. Информацию amic.ru подтвердили в кинотеатре.

Первый фильм пятой фазы киновселенной Marvel будет идти в кинотеатре в русском дубляже в формате 2D, сообщили в "Формуле". О сеансах станет известно позднее, киносеть опубликует их в группе во "ВКонтакте".

Другие кинотеатры Барнаула пока не объявили о показе фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Однако известно, что голливудские блокбастеры, официально не вышедшие в РФ, стабильно показывают в кинотеатре "Пионер". Крупные голливудские премьеры "Тор: Любовь и гром", "Чёрный Адам" и "Чёрная пантера: Ваканда навеки" появлялись там спустя две недели после выхода за рубежом. Фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" выйдет в США 17 февраля, а значит, и в "Пионере" новинку можно ждать 2 или 3 марта.

Отметим, что сейчас в кинотеатре "Формула" показывают несколько фильмов, которые не вышли в России. Это блокбастер "Аватар: Путь воды", а также мультфильмы "Кот в сапогах: последнее желание" и "Мумиёшки". Расписание сеансов доступно в группе "Формулы" во "ВКонтакте". "Пионер" же "серым" путём демонстрирует юбилейную версию "Титаника" и сиквел "Аватара".

Посмотреть, какие фильмы официально прокатывают в алтайских кинотеатрах в феврале, можно здесь.