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Четвертый этаж на подходе. В Барнауле продолжается строительство школы-гиганта

Объект обещают сдать в 2027 году

11 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Школа на Попова, 130, апрель 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле по адресу ул. Попова, 130, полным ходом идет строительство новой школы, которая станет самой большой в столице края. Четырехэтажное здание общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров сможет принять 1100 учеников. Строительство продвигается активно: на данный момент подрядчик уже возводит конструкции четвертого этажа.

Особенностью проекта станет разделение потоков учащихся: для начальной школы будет сделан отдельный вход, а для среднего звена и старшеклассников – доступ через вестибюльную группу центрального входа.

В здании, помимо учебных классов и гардеробов, разместятся:

  • пищеблок на 550 посадочных мест;
  • актовый зал на 463 посадочных места;
  • физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами, раздельными раздевалками, душевыми и санитарными узлами;
  • бассейн размером 7 на 24 метра глубиной от 0,9 до 1,8 метра;
  • зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой;
  • тренажерный зал.

Строительство школы обойдется более чем в 1,875 млрд рублей, 80% из которых выделено из краевого бюджета. Этот масштабный проект реализуется в рамках ФП "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Завершение работ и открытие школы запланировано на 1 ноября 2027 года.

Ранее amic.ru писал, что в этом году свои двери откроет второй корпус барнаульского лицея № 52, который начали строить в 2023 году на улице Взлетной.

Второй корпус лицея № 52 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

Барнаул школы

Комментарии 4

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Гость

10:52:40 11-04-2025

Если честно, если бы не Союз, так и в четвертый раз закупку объявили бы. Просто обычный договорняк. Прибыли они там не увидят (это, наверно, их субъективное мнение), я так думаю, может, не только их. Попросили — они забрали закупку. Другого объяснения нет...........

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Гость

12:08:56 11-04-2025

1100 учеников? ХА ХА ХА. 11 классов по 100 учеников в каждом годе = 1100 учеников. 33 ученика в классе. 33 Х 3 Х 11 = 1100 почти. Получается будут классы только А Б В. Даже в небольших школах имеются классы А Б В Г Д Е. То есть в два раза больше учеников учится в обычных школах. Что за мини школу строят?

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Гость

16:59:42 11-04-2025

Не должны школы быть такими. 150-200 человек оптимальное количество учащихся. Как в селе - все друг друга видят и знают. А это город с его полной анонимностью и всеми вытекающими отрицательными последствиями.

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Гость

21:32:52 11-04-2025

Гость (16:59:42 11-04-2025) Не должны школы быть такими. 150-200 человек оптимальное кол... скажите это китайцам. там школы по 12 этажей и по куче невообразимой учащихся

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