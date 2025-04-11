Четвертый этаж на подходе. В Барнауле продолжается строительство школы-гиганта

Объект обещают сдать в 2027 году

11 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Школа на Попова, 130, апрель 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле по адресу ул. Попова, 130, полным ходом идет строительство новой школы, которая станет самой большой в столице края. Четырехэтажное здание общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров сможет принять 1100 учеников. Строительство продвигается активно: на данный момент подрядчик уже возводит конструкции четвертого этажа.

Особенностью проекта станет разделение потоков учащихся: для начальной школы будет сделан отдельный вход, а для среднего звена и старшеклассников – доступ через вестибюльную группу центрального входа.

В здании, помимо учебных классов и гардеробов, разместятся:

пищеблок на 550 посадочных мест;

актовый зал на 463 посадочных места;

физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами, раздельными раздевалками, душевыми и санитарными узлами;

бассейн размером 7 на 24 метра глубиной от 0,9 до 1,8 метра;

зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой;

тренажерный зал.

Строительство школы обойдется более чем в 1,875 млрд рублей, 80% из которых выделено из краевого бюджета. Этот масштабный проект реализуется в рамках ФП "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Завершение работ и открытие школы запланировано на 1 ноября 2027 года.

Ранее amic.ru писал, что в этом году свои двери откроет второй корпус барнаульского лицея № 52, который начали строить в 2023 году на улице Взлетной.