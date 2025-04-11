Четвертый этаж на подходе. В Барнауле продолжается строительство школы-гиганта
Объект обещают сдать в 2027 году
11 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле по адресу ул. Попова, 130, полным ходом идет строительство новой школы, которая станет самой большой в столице края. Четырехэтажное здание общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров сможет принять 1100 учеников. Строительство продвигается активно: на данный момент подрядчик уже возводит конструкции четвертого этажа.
Особенностью проекта станет разделение потоков учащихся: для начальной школы будет сделан отдельный вход, а для среднего звена и старшеклассников – доступ через вестибюльную группу центрального входа.
В здании, помимо учебных классов и гардеробов, разместятся:
- пищеблок на 550 посадочных мест;
- актовый зал на 463 посадочных места;
- физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортивными залами, раздельными раздевалками, душевыми и санитарными узлами;
- бассейн размером 7 на 24 метра глубиной от 0,9 до 1,8 метра;
- зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой;
- тренажерный зал.
Строительство школы обойдется более чем в 1,875 млрд рублей, 80% из которых выделено из краевого бюджета. Этот масштабный проект реализуется в рамках ФП "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети". Завершение работ и открытие школы запланировано на 1 ноября 2027 года.
Ранее amic.ru писал, что в этом году свои двери откроет второй корпус барнаульского лицея № 52, который начали строить в 2023 году на улице Взлетной.
10:52:40 11-04-2025
Если честно, если бы не Союз, так и в четвертый раз закупку объявили бы. Просто обычный договорняк. Прибыли они там не увидят (это, наверно, их субъективное мнение), я так думаю, может, не только их. Попросили — они забрали закупку. Другого объяснения нет...........
12:08:56 11-04-2025
1100 учеников? ХА ХА ХА. 11 классов по 100 учеников в каждом годе = 1100 учеников. 33 ученика в классе. 33 Х 3 Х 11 = 1100 почти. Получается будут классы только А Б В. Даже в небольших школах имеются классы А Б В Г Д Е. То есть в два раза больше учеников учится в обычных школах. Что за мини школу строят?
16:59:42 11-04-2025
Не должны школы быть такими. 150-200 человек оптимальное количество учащихся. Как в селе - все друг друга видят и знают. А это город с его полной анонимностью и всеми вытекающими отрицательными последствиями.
21:32:52 11-04-2025
Гость (16:59:42 11-04-2025) Не должны школы быть такими. 150-200 человек оптимальное кол... скажите это китайцам. там школы по 12 этажей и по куче невообразимой учащихся