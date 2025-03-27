Уже достроили. Новая школа в Индустриальном районе Барнаула откроет двери с 1 сентября

С 1 апреля образовательное учреждение начнет принимать заявления на поступление в первый класс

27 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Второй корпус лицея № 52 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Второй корпус барнаульского лицея № 52, который начали строить в 2023 году в Индустриальном районе, примет первых детей со следующего учебного года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по образованию города Наталья Михальчук. По ее словам, объект уже передан комитету, сейчас проводится лицензирование.

Напомним, планировалось, что строительные работы будут завершены в конце 2024 года. Но сообщений о том, что стройка закончена, до этого не было.

Остались "бумажные" вопросы

Объект расположен на ул. Взлетной, 52. По словам Михальчук, сейчас комитет по образованию Барнаула готовит все необходимые документы, чтобы школу можно было официально открыть.

"Лицензию на сегодняшний день мы пока не получили – документация еще в процессе оформления. Но строительные работы завершены и школа передана комитету", – сказала заместитель председателя. Строительством занималась компания "Век-Строй". Общая стоимость объекта составила не менее 908 млн рублей, больше половины из которых выделено правительством Алтайского края. Учреждение будет рассчитано на 550 учебных мест.

Уже есть и учителя, и ученики

По словам Михальчук, ожидается, что в новой школе откроются сразу восемь классов. Заявления от родителей первоклашек начнут принимать с 1 апреля, как и в остальных учреждениях города. Заместитель председателя комитета сообщила, что мест хватит всем детям, которые прикреплены к школе территориально.

"Произошло перезакрепление территорий между школами № 135 и № 136, а также лицеем № 121. Часть населения теперь будет относиться к новой школе. Все будущие первоклассники, которые проживают на закрепленной за ней территорией, попадут туда", – сказала зампредседателя комитета.

Кроме того, во второй корпус лицея № 52 переведут учеников вторых и третьих классов, которым сейчас приходится добираться на уроки до школы № 114. Михальчук подчеркнула, что детей переведут в новую школу целыми классами – этот вопрос уже обсудили на родительских собраниях.

В случае если мест все же не хватит, количество классов в школе может быть увеличено, заметила специалист.

Наталья Михальчук также отметила, что штат педагогов сформирован уже на 70%. Она не сомневается, что к началу учебного года образовательное учреждение будет полностью укомплектовано кадрами.

"Думаю, по данной школе вопросов не будет. Новая школа всегда привлекательна для педагогов", – сказала специалист.О том, как появление новой школы перераспределит учеников из Индустриального района и поможет ли это снять напряженность в новых кварталах, читайте в материале amic.ru.