Четвертый в истории РФ лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в "Столото"

Сейчас счастливчик проходит процесс оформления формальностей

31 января 2025, 17:47, ИА Амител

Шарики лототрона / Фото: unsplash.com /

Победитель лотереи "Новогодний миллиард" от "Русского лото" обратился за выигрышем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".

Победитель стал четвертым в истории РФ лотерейным миллиардером. Он обратился в лотерейный центр, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас счастливчик проходит процесс оформления формальностей.

"Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз "Новогоднего миллиарда", и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни. Однако напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение", – подчеркнул операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

Билет "на миллиард" купили на сайте "Столото" с указанием номера телефона, который зарегистрировали в Сахалинской области. Всего выигрышными стали почти 12 млн билетов, а в праздничном тираже 1 января разыграли свыше 3,6 млрд рублей.