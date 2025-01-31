Четвертый в истории РФ лотерейный миллиардер обратился за выигрышем в "Столото"
Сейчас счастливчик проходит процесс оформления формальностей
31 января 2025, 17:47, ИА Амител
Победитель лотереи "Новогодний миллиард" от "Русского лото" обратился за выигрышем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
Победитель стал четвертым в истории РФ лотерейным миллиардером. Он обратился в лотерейный центр, направив необходимый пакет документов почтовой службой. Сейчас счастливчик проходит процесс оформления формальностей.
"Мы искренне поздравляем победителя, которому удалось поймать птицу удачи, выиграв главный приз "Новогоднего миллиарда", и надеемся, что это станет началом новых свершений и ярких событий в его жизни. Однако напомним, что победитель имеет право остаться анонимным, и мы поддержим любое его решение", – подчеркнул операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.
Билет "на миллиард" купили на сайте "Столото" с указанием номера телефона, который зарегистрировали в Сахалинской области. Всего выигрышными стали почти 12 млн билетов, а в праздничном тираже 1 января разыграли свыше 3,6 млрд рублей.
18:40:51 31-01-2025
Русское лото
Дата основания: 16 октября 1994 года
За 30 лет - 4 миллиардера.....
18:51:21 31-01-2025
Шинник (18:40:51 31-01-2025) Русское лотоДата основания: 16 октября 1994 годаЗа 3...
Даже не знаю почему, но во всех четырёх случаях верю, что кто-то выиграл миллиард)))
06:43:09 02-02-2025
Но я вот почему то уже не верю столько лет сыграно хоть и мало вложений, но не разу не было выигрышей даже на 1000 рублей. Мне кажется в игру на такую сумму пускают тех которые хорошо сложились. Это точно. Почему то на стольной игре всегда выигрываю. Не может быть чтобы ни одна комбинация не попалась
22:13:16 02-02-2025
Доча (06:43:09 02-02-2025) Но я вот почему то уже не верю столько лет сыграно хоть и ма... А я лично видела человека,который 2 раза выиграл пусть и не миллион,но 150 тыс и 250 тыс
18:50:06 31-01-2025
Эти ещё,официально лохов стригут
18:51:24 31-01-2025
Хотелось бы узнать такой нюанс: все ли четверо будущих лотерейных миллиардеров были до выигрыша обычными смертными (середняками, либо вообще доходягами) или уже входили в "элиту" (в плане финансового благополучия) и "чисто случайно" впоследствии пополнили свой "трудовой" капитал ещё одним миллиардом, доставшимся им исключительно в силу "везения"?
19:31:34 31-01-2025
Гость (18:51:24 31-01-2025) Хотелось бы узнать такой нюанс: все ли четверо будущих лотер... Мы, гусские, не обманываем друг друга. (с)
18:02:29 02-02-2025
Гость (18:51:24 31-01-2025) Хотелось бы узнать такой нюанс: все ли четверо будущих лотер... ну одна из четверки это бартош уж точно не среднячок а вполне успешная бизнес вумен, которой якобы повезло, хотя для нее лярд как для простого смертного одна тысяча
19:00:09 31-01-2025
Всего лишь 4 ый за всю историю русского лото? Мде.... лохотрон
19:18:32 31-01-2025
Не дай бог миллиард выиграть - добрые люди увезут в лес.
20:54:59 31-01-2025
Гость (19:18:32 31-01-2025) Не дай бог миллиард выиграть - добрые люди увезут в лес....
В этом вы можете быть абсолютно уверены и спокойны. Ни бог, ни те, кто "крутит" лотерейку, не дадут вам, даже случайно, выиграть миллиард. Т.к. случайности и счастливого случая здесь не предусмотрено совсем.
22:18:30 31-01-2025
Гость (19:18:32 31-01-2025) Не дай бог миллиард выиграть - добрые люди увезут в лес.... Да ну нет, сми защитят
20:51:09 31-01-2025
Как выиграть миллиона два на ремонт дома,
21:32:04 31-01-2025
За 30 лет - 4 миллиардера.....------------ а сколько миллиардов лохов им эти 4 миллиарда собирали, подумать страшно🤨😅
00:29:50 01-02-2025
Первый миллиард выиграла сотрудник столото .ана так и сказала случайно выиграла )))))
16:27:39 01-02-2025
Дмитрий (00:29:50 01-02-2025) Первый миллиард выиграла сотрудник столото .ана так и сказ... Не было такого
10:40:26 03-02-2025
Гость (21:32:04 31-01-2025) За 30 лет - 4 миллиардера.....------------ а сколько миллиар... Миллиард начали разыгрывать с 2016 года. За этот период его целиком выиграли несколько человек и были случаи когда его делили 2 или несколько человек.
23:02:34 03-02-2025
Гость (19:31:34 31-01-2025) Мы, гусские, не обманываем друг друга. (с)... Это точно, цитата с фильма Брат