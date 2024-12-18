Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером

В Алтайском крае житель поселка Благовещенка выиграл 1 млн рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении, информирует алтайское управление "Почты России".

"Билет флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" обошелся счастливчику в 100 рублей. Известно, что победитель приобрел выигрышный лотерейный билет за несколько дней до розыгрыша", – говорится в сообщении.