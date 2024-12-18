Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером
Выигрышный лотерейный билет он приобрел за несколько дней до розыгрыша
18 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
В Алтайском крае житель поселка Благовещенка выиграл 1 млн рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении, информирует алтайское управление "Почты России".
"Билет флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" обошелся счастливчику в 100 рублей. Известно, что победитель приобрел выигрышный лотерейный билет за несколько дней до розыгрыша", – говорится в сообщении.
Напомним, женщины с какими именами выигрывали по-крупному в лотерею на Алтае.
12:46:58 18-12-2024
Интересно вот, всякие березовские-абрамовичи имели привычку покупать лотерейки, чтобы стать миллионерами?
12:50:46 18-12-2024
Гость (12:46:58 18-12-2024) Интересно вот, всякие березовские-абрамовичи имели привычку ... Лотерейка способ для тех, кто не березовские-абрамовичи)))
12:56:04 18-12-2024
Гость (12:50:46 18-12-2024) Лотерейка способ для тех, кто не березовские-абрамовичи)))... Для Армена Саркисяна?
13:33:09 18-12-2024
Ну да перед новым годом надо накинуть! Удачи лотерейным ожидателям! главное верить
14:03:26 18-12-2024
Гость (13:33:09 18-12-2024) Ну да перед новым годом надо накинуть! Удачи лотерейным ожид... Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам" (Мф. 9:29)
14:29:11 18-12-2024
Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам" ------- а Он, это Армен Саркисян?😄
15:13:31 18-12-2024
а толку 850.000 переведут это почти миллионер считается.
не спорю даже эта сумма не маленькая, раз на раз кому-то везет.
рад за человека.
20:25:19 18-12-2024
35% ндфл пусть не забудет в следующем году задекларировать
23:04:28 19-12-2024
Так это вообще может быть реклама так сказать замануха.об этом то никто не подумал)
02:29:27 21-12-2024
Минус налоги и оставшееся не так уж и много в наше время ни машину, ни квартиру не купишь.
22:48:45 21-12-2024
Каждый год перед НГ вброс этот ходит)) замануха)