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Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером

Выигрышный лотерейный билет он приобрел за несколько дней до розыгрыша

18 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

В Алтайском крае житель поселка Благовещенка выиграл 1 млн рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении, информирует алтайское управление "Почты России".

"Билет флагманской лотереи "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" обошелся счастливчику в 100 рублей. Известно, что победитель приобрел выигрышный лотерейный билет за несколько дней до розыгрыша", – говорится в сообщении.

Напомним, женщины с какими именами выигрывали по-крупному в лотерею на Алтае.

Алтайский край Хорошие новости

Комментарии 11

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Гость

12:46:58 18-12-2024

Интересно вот, всякие березовские-абрамовичи имели привычку покупать лотерейки, чтобы стать миллионерами?

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Гость

12:50:46 18-12-2024

Гость (12:46:58 18-12-2024) Интересно вот, всякие березовские-абрамовичи имели привычку ... Лотерейка способ для тех, кто не березовские-абрамовичи)))

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Гость

12:56:04 18-12-2024

Гость (12:50:46 18-12-2024) Лотерейка способ для тех, кто не березовские-абрамовичи)))... Для Армена Саркисяна?

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Гость

13:33:09 18-12-2024

Ну да перед новым годом надо накинуть! Удачи лотерейным ожидателям! главное верить

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Гость

14:03:26 18-12-2024

Гость (13:33:09 18-12-2024) Ну да перед новым годом надо накинуть! Удачи лотерейным ожид... Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам" (Мф. 9:29)

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Гость

14:29:11 18-12-2024

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам" ------- а Он, это Армен Саркисян?😄

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Митя

15:13:31 18-12-2024

а толку 850.000 переведут это почти миллионер считается.
не спорю даже эта сумма не маленькая, раз на раз кому-то везет.

рад за человека.

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Гость

20:25:19 18-12-2024

35% ндфл пусть не забудет в следующем году задекларировать

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Гость

23:04:28 19-12-2024

Так это вообще может быть реклама так сказать замануха.об этом то никто не подумал)

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Антон

02:29:27 21-12-2024

Минус налоги и оставшееся не так уж и много в наше время ни машину, ни квартиру не купишь.

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A

22:48:45 21-12-2024

Каждый год перед НГ вброс этот ходит)) замануха)

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