Четверых бийчан лишили свободы за перепродажу конфискованных автомобилей
Они "отобрали" у государства более 1,4 млн рублей
06 мая 2025, 20:00, ИА Амител
Суд вынес приговор четырем жителям Бийска, один из которых являлся полицейским, перепродававшим конфискованные автомобили. Об этом сообщили в алтайском СК.
Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года у бийчанина изъяли автомобиль. Мужчина, не желая исполнять судебное решение, попросил знакомых забрать машину со спецстоянки, чтобы потом перепродать. Злоумышленники привлекли к мошеннической схеме полицейского, который за деньги поставил гербовую печать на листе разрешения о выдаче транспортного средства.
"Конфискованное имущество было похищено и реализовано. Кроме того, с сентября 2023 по январь 2024 года осужденные аналогичным способом совершили мошенничество еще с двумя конфискованными автомобилями. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили имущественный ущерб государству в размере более 1,4 млн рублей", – рассказали в Следкоме.
Бийчан признали виновными в нескольких преступлениях, предусмотренных статьей "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
На имущество фигурантов наложили арест в размере более 1,3 млн рублей. Мужчинам назначили от одного года и восьми месяцев до трех лет лишения свободы условно, а также штраф свыше 777 тысяч рублей.
23:23:50 06-05-2025
Преступники не четверо бийчан, а одно должностное лицо - полицейский. За получение взятки и за ущерб государству полицейский не может отделаться условным сроком.
05:53:17 07-05-2025
Что-то Бийска стало много.
10:26:27 07-05-2025
а в барнауле у Полины Петровой не по такой схеме автомобиль отжали?