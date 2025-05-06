Четверых бийчан лишили свободы за перепродажу конфискованных автомобилей

Они "отобрали" у государства более 1,4 млн рублей

06 мая 2025, 20:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд вынес приговор четырем жителям Бийска, один из которых являлся полицейским, перепродававшим конфискованные автомобили. Об этом сообщили в алтайском СК.

Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года у бийчанина изъяли автомобиль. Мужчина, не желая исполнять судебное решение, попросил знакомых забрать машину со спецстоянки, чтобы потом перепродать. Злоумышленники привлекли к мошеннической схеме полицейского, который за деньги поставил гербовую печать на листе разрешения о выдаче транспортного средства.

"Конфискованное имущество было похищено и реализовано. Кроме того, с сентября 2023 по январь 2024 года осужденные аналогичным способом совершили мошенничество еще с двумя конфискованными автомобилями. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили имущественный ущерб государству в размере более 1,4 млн рублей", – рассказали в Следкоме.

Бийчан признали виновными в нескольких преступлениях, предусмотренных статьей "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

На имущество фигурантов наложили арест в размере более 1,3 млн рублей. Мужчинам назначили от одного года и восьми месяцев до трех лет лишения свободы условно, а также штраф свыше 777 тысяч рублей.