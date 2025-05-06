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Четверых бийчан лишили свободы за перепродажу конфискованных автомобилей

Они "отобрали" у государства более 1,4 млн рублей

06 мая 2025, 20:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Суд вынес приговор четырем жителям Бийска, один из которых являлся полицейским, перепродававшим конфискованные автомобили. Об этом сообщили в алтайском СК.

Следствием и судом установлено, что в июне 2023 года у бийчанина изъяли автомобиль. Мужчина, не желая исполнять судебное решение, попросил знакомых забрать машину со спецстоянки, чтобы потом перепродать. Злоумышленники привлекли к мошеннической схеме полицейского, который за деньги поставил гербовую печать на листе разрешения о выдаче транспортного средства.

"Конфискованное имущество было похищено и реализовано. Кроме того, с сентября 2023 по январь 2024 года осужденные аналогичным способом совершили мошенничество еще с двумя конфискованными автомобилями. Своими противоправными действиями злоумышленники причинили имущественный ущерб государству в размере более 1,4 млн рублей", – рассказали в Следкоме.

Бийчан признали виновными в нескольких преступлениях, предусмотренных статьей "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

На имущество фигурантов наложили арест в размере более 1,3 млн рублей. Мужчинам назначили от одного года и восьми месяцев до трех лет лишения свободы условно, а также штраф свыше 777 тысяч рублей.

Бийск Происшествия суд Мошенники

Комментарии 3

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Гость

23:23:50 06-05-2025

Преступники не четверо бийчан, а одно должностное лицо - полицейский. За получение взятки и за ущерб государству полицейский не может отделаться условным сроком.

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Гость

05:53:17 07-05-2025

Что-то Бийска стало много.

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гость

10:26:27 07-05-2025

а в барнауле у Полины Петровой не по такой схеме автомобиль отжали?

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