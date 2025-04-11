НОВОСТИОбщество

В Новоалтайске у пьяного водителя изъяли автомобиль и передали его на СВО

Мужчина также на два года лишился водительских прав

11 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

В Новоалтайске судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль, за рулем которого он ездил в нетрезвом виде, и передали его в зону СВО. Об этом сообщает региональная ФССП.

"В зону СВО отправлен автомобиль, конфискованный у нетрезвого водителя", – озаглавлен материал.

Суд признал мужчину виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему 260 часов обязательных работ. Нарушителя также на два года лишили водительских прав "с конфискацией транспортного средства".

"Автомобиль был передан представителям Министерства обороны Российской Федерации", – заключили в ведомстве.

Осенью прошлого года алтайские судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, который ранее также принадлежал жителю Новоалтайска.

СВО Транспорт Новоалтайск

Комментарии 6

Avatar Picture
Musik

22:43:24 11-04-2025

И почку надо изьять - 2 многовато будет

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Новоалтаец

03:09:51 12-04-2025

Отличная практика. Ещё и обязателные работы привязать бы к нуждам ветеранов СВО. Чтобы не ворчал о правах, а годился выпавшим шансом помочь своей родине.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:03 12-04-2025

Новоалтаец (03:09:51 12-04-2025) Отличная практика. Ещё и обязателные работы привязать бы к н... Если так продолжать, когда-нибудь и у тебя конфискуют квартиру за громкую музыку, например.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:29 12-04-2025

Щас победят ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:09 12-04-2025

Гость (09:09:29 12-04-2025) Щас победят ?... ]
Желчью не захлебнись...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:05 14-04-2025

Хорошая новость

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров