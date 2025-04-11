В Новоалтайске у пьяного водителя изъяли автомобиль и передали его на СВО
Мужчина также на два года лишился водительских прав
11 апреля 2025, 21:30, ИА Амител
В Новоалтайске судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль, за рулем которого он ездил в нетрезвом виде, и передали его в зону СВО. Об этом сообщает региональная ФССП.
"В зону СВО отправлен автомобиль, конфискованный у нетрезвого водителя", – озаглавлен материал.
Суд признал мужчину виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему 260 часов обязательных работ. Нарушителя также на два года лишили водительских прав "с конфискацией транспортного средства".
"Автомобиль был передан представителям Министерства обороны Российской Федерации", – заключили в ведомстве.
Осенью прошлого года алтайские судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, который ранее также принадлежал жителю Новоалтайска.
22:43:24 11-04-2025
И почку надо изьять - 2 многовато будет
03:09:51 12-04-2025
Отличная практика. Ещё и обязателные работы привязать бы к нуждам ветеранов СВО. Чтобы не ворчал о правах, а годился выпавшим шансом помочь своей родине.
09:26:03 12-04-2025
Новоалтаец (03:09:51 12-04-2025) Отличная практика. Ещё и обязателные работы привязать бы к н... Если так продолжать, когда-нибудь и у тебя конфискуют квартиру за громкую музыку, например.
09:09:29 12-04-2025
Щас победят ?
10:26:09 12-04-2025
Гость (09:09:29 12-04-2025) Щас победят ?... ]
Желчью не захлебнись...
09:40:05 14-04-2025
Хорошая новость