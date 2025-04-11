В Новоалтайске у пьяного водителя изъяли автомобиль и передали его на СВО

Мужчина также на два года лишился водительских прав

11 апреля 2025, 21:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Алтайскому краю

В Новоалтайске судебные приставы изъяли у местного жителя автомобиль, за рулем которого он ездил в нетрезвом виде, и передали его в зону СВО. Об этом сообщает региональная ФССП.

"В зону СВО отправлен автомобиль, конфискованный у нетрезвого водителя", – озаглавлен материал.

Суд признал мужчину виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему 260 часов обязательных работ. Нарушителя также на два года лишили водительских прав "с конфискацией транспортного средства".

"Автомобиль был передан представителям Министерства обороны Российской Федерации", – заключили в ведомстве.

Осенью прошлого года алтайские судебные приставы передали представителям Минобороны РФ автомобиль Toyota Land Cruiser, который ранее также принадлежал жителю Новоалтайска.