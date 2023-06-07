Четверых детей и 11 взрослых эвакуировали при пожаре в жилой двухэтажке на Алтае
Инцидент случился в селе Хабары
07 июня 2023, 14:33, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
15 человек, в том числе четверых детей, эвакуировали при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в райцентре Хабарского района Алтайского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось 7 июня в три часа утра на втором этаже.
"Задымление обнаружили соседи с первого этажа, которые сообщили об этом в пожарную охрану и разбудили собственника пострадавшей квартиры. Прибывший к месту пожара дежурный караул эвакуировал 15 человек, включая четверых детей, и быстро ликвидировал возгорание.
Отмечается, что сгорела бытовая техника: холодильник и стиральная машина.
15:08:47 07-06-2023
Двухэтажная многоэтажка.