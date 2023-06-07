В Барнауле потушили пожар на трансформаторной подстанции
Пострадавших нет
07 июня 2023, 08:47, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле 6 июня произошёл пожар на трансформаторной подстанции, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве не уточнили, где именно случился инцидент, но в соцсетях отмечают, что это ул. Георгия Исакова, 142.
С огнём боролись восемь пожарных и две автоцистерны с водой. Также использовали пену с пеногенератора.
Площадь пожара составила 10 м². Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что Алтайском крае во время аномальной жары сгорели два автомобиля.
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