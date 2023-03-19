Четверых детей, застрявших на скале, освободили алтайские спасатели
Несовершеннолетние возвращались домой, но сбились с пути
19 марта 2023, 09:51, ИА Амител
В Республике Алтай сотрудники МЧС провели операцию по спасению четверых детей со скалы. Об этом рассказали в региональном главке ведомства.
"В 20:01 по системе 112 поступило сообщение о том, что четверо детей 15-16 лет поднялись на гору и не могут спуститься, попросили о помощи", – сказано в сообщении.
Оказалось, что школьники пошли на прогулку, но сбились с пути. Спускаться самостоятельно они побоялись, решили позвонить в службу спасения.
На место выехали 12 человек и три единицы техники. Детям помогли, их здоровью ничего не угрожает.
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